"Война – это очень странная вещь": Трамп не исключил, что украинцы все еще могут победить

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию между Украиной и Россией, отметив, что украинцы все еще имеют шанс победить в войне. В то же время он не исключает и другого результата.

Во время общения с журналистами репортер напомнила ему о выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, где он заявлял, что Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию. Отвечая на это, Трамп уточнил, что его слова тогда неправильно поняли.

Трамп считает, что украинцы до сих пор имеют шанс на победу в войне

Он подчеркнул, что никогда не заявлял о гарантированной победе Украины, а лишь признавал возможность такого развития событий.

"Они [украинцы] до сих пор могут... Имел в виду, что могут выиграть ее. Я думаю, они все равно могут победить. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я говорил, что они могут победить. Может произойти что угодно. Знаете, война – это очень странная вещь. Много плохого случается, много хорошего случается", – заявил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, источники газеты The Washington Post рассказали, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф требовал от Украины отдать Донетчину РФ. "Аргументировал" он свое требование любимыми словами Путина: Украина должна отдать целый регион, потому что он "преимущественно русскоязычный".

Также источники издания отмечали, что требование добровольного отказа Украины от своей суверенной территории в Донецкой области озвучивал Трампу сам Путин, когда звонил американскому президенту в последний раз.

Президент США Дональд Трамп отрицал, что требовал у Зеленского отдать России неоккупированные части Донецкой и Луганской областей. Он повторил свое недавнее заявление о необходимости остановиться на текущих позициях – по линии фронта.

Тем временем в FT обнародовали свою версию разговора президентов США и Украины во время встречи в пятницу. Издание утверждало, что Трамп якобы убеждал Зеленского принять условия Путина, повторял тезисы кремлевского диктатора и его угрозу "уничтожить Украину", если Киев не согласится на ультиматумы Москвы.

