'Пусть остается так, как есть': Трамп заявил, что не говорил Зеленскому отдать Донбасс России

Президент США Дональд Трамп отрицал, что требовал у своего украинского коллеги Владимира Зеленского отдать России неоккупированные части Донетчины и Луганщины. Он повторил свое недавнее заявление о необходимости остановиться на текущих позициях – по линии фронта.

Видео дня

Так называемые "территориальные вопросы" Трамп предлагает обсуждать "когда-нибудь потом", потому что считает это "слишком сложным". Об этом он заявил во время общения с журналистами американских СМИ.

Что сказал Трамп

Корреспондент одного из американских телеканалов поинтересовался у Трампа, требовал ли он у Зеленского во время встречи в пятницу, 17 октября, передать России весь Донбасс – и президент США это отрицал.

"Нет, мы никогда не обсуждали это. Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех линиях, где они есть. На линии боевых действий", – повторил президент США свой призыв, который он озвучивает с момента встречи с Зеленским в Белом доме.

Обсуждение территориальных претензий РФ и ее посягательства на украинскую землю Трамп предлагает отложить, потому что считает это "слишком сложным".

"У вас сейчас есть линия боевого соприкосновения. Все остальное очень сложно согласовывать. Если начинать говорить "Вы берете это, мы берем это"... Вы знаете, есть так много вариантов. Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линии фронта, идти домой, прекратить убивать людей – и все", – заявил он.

А вот когда у Трампа спросили, что же, по его мнению, должно произойти с Донбассом – он "оставил" на милость агрессора украинцев, которые уже оказались под оккупацией. Мол, "договориться о чем-то" можно будет и позже.

"Пусть остается как есть. Он (Донбасс. – Ред.) и так разделен. Я думаю, что 78% земли уже контролирует Россия. Если оставить все так, как есть, они могут это сделать. Они могут договориться о чем-то позже. Но я сказал: разделить и остановить битву. Возвращайтесь домой. Хватит воевать, хватит убивать людей", – заявил президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что источники газеты The Washington Post рассказали, что во время визита Зеленского в Белый дом спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф требовал от Украины отдать Донетчину РФ. "Аргументировал" он свое требование любимым аргументом Путина: Украина должна отдать целый регион, потому что он "преимущественно русскоязычный"

Также источники издания отмечали, что требование добровольного отказа Украины от своей суверенной территории в Донецкой области озвучивал Трампу сам Путин, когда звонил американскому президенту в последний раз.

Тем временем в FT обнародовали свою версию разговора президентов США и Украины во время встречи в пятницу. Издание утверждало, что Трамп якобы убеждал президента Украины Владимира Зеленского принять условия Путина, повторял тезисы кремлевского диктатора и его угрозу "уничтожить Украину", если Киев не согласится на ультиматумы Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!