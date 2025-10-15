'Война должна закончиться': Гегсет на 'Рамштайн' пригрозил навязать России еще большие потери за агрессию

Соединенные штаты вместе с союзниками готовы усилить экономическое и военное давление на Россию, если не будет краткосрочного пути к миру. Они будут принимать все "соответствующие меры", чтобы наказать Кремль за агрессию.

Об этом заявил министр войны США Пит Гегсет на открытии нового заседания "Рамштайн". Он пригрозил России большими проблемами, если она не прекратит войну в Украине.

По словам главы Пентагона, России сейчас посылают четкий сигнал – время закончить войну, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Он подчеркнул, что война в Украине должна завершиться под руководством президента США Дональда Трампа и при поддержке Евросоюза.

"Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности, вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться. Как мы видели, как это было в Газе и на Ближнем Востоке, президент Трамп знает, как достигать мира, создавать возможности в ситуациях и сценариях, где мир кажется далеким. Он и только он имеет способность это сделать. Эта война не началась во времена президента Трампа, но она закончится при его правлении. Поэтому воспользуемся этим моментом, решительно будем ковать мир в Украине и принесем мир силой", – сказал глава Пентагона.

Гегсет также отметил, что в случае, если мир не будет достигнут в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками применят необходимые меры, "чтобы навязать России еще большую цену за продолжение агрессии".

"Если мы должны сделать этот шаг, военное министерство США готово внести свой вклад таким образом, как это могут сделать только Соединенные Штаты", – подчеркнул министр.

По его словам, самыми эффективными факторами сдерживания российской агрессии является "смертоносное и боеспособное НАТО" под руководством Европы и боеспособная украинская армия, способная защитить себя и "сдерживать российскую агрессию вдоль границы НАТО".

"Опять же, мир через силу", – добавил Гегсет.

Гегсет призвал страны НАТО превратить слова в действие и инвестировать в PURL

Глава Пентагона отдельно отметил, что за последние несколько месяцев европейские инвестиции в оборону Украины значительно выросли.

"Конечно, Соединенные Штаты сделают свою часть работы, но европейцы должны продолжать брать на себя основную ответственность за конвенционную оборону континента", – сказал Гегсет.

По его словам, инициатива PURL сейчас является "ключевым механизмом для установления мира в Украине".

"Союзники НАТО выделили более двух миллиардов долларов помощи Украине в области безопасности через инициативу НАТО PURL, начиная с августа", – сказал Гегсет.

Он напомнил: союзники часто говорят, что безопасность Украины является синонимом европейской безопасности.

"Поэтому пришло время для всех стран НАТО превратить слова в действия в форме инвестиций в PURL. Все страны за этим столом, никаких халявщиков", – подчеркнул Гегсет, приветствуя готовность большего количества союзников присоединиться к инициативе.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран-членов НАТО выразили готовностьприсоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. По его словам, страны одна за другой заявляют о новых взносах по программе PURL.

