'Вклад в дело мира': в Кремле обрадовались решению США приостановить помощь Украине и сделали упрек в адрес Трампа

Руководство Кремля обрадовалось решению Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Соответствующие действия там назвали "лучшим вкладом" по установлению мира.

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Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передают российские СМИ. В то же время он сделал упрек в адрес президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении РФ и сказал, что Америка была ключевым поставщиком войны.

"Некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь. То есть они как-то наверняка будут пытаться компенсировать объемы боеприпасов. Конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор исходил из Соединенных Штатов. То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, то это очевидно. Если США приостановят поставки, это будет, пожалуй, самый лучший вклад в дело мира", – сказал Песков.

Также он добавил, что именно в первый срок президентства Трампа были введены антироссийские санкции и поставлялось оружие в Украину. Сам глава Белого дома заявил, что "не дал России ничего", в отличие от своих предшественников

Трамп сравнил ситуацию с предыдущими администрациями. По его словам, при Джордже Буше Россия получила Грузию, при Бараке Обаме – базу подлодок и Крым, при Джо Байдене РФ пыталась получить все, а при нем – ничего, "кроме горя".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта стало известно о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

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