Визит главы ЦРУ в Москву был личным приказом Трампа: в WSJ раскрыли главную цель

Директор ЦРУ Джон Ретклифф отправился в Москву по личному поручению президента США Дональда Трампа. Главной целью его визита было передать Кремлю сигнал о том, что Вашингтон не ослабляет своих обязательств перед НАТО, а также обсудить возможное возобновление переговоров о прекращении войны в Украине.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Трамп лично направил Ретклиффа в Москву после того, как предыдущие попытки других представителей продвинуть переговоры с Россией не дали желаемого результата. При этом о поездке заранее не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома.

Что Ретклифф передал Кремлю

Визит главы ЦРУ состоялся на фоне опасений Вашингтона, что Москва может проверить готовность НАТО к противостоянию в ближайшие годы. Во время встреч с представителями российской разведки Ретклифф, по словам европейских чиновников, подчеркнул, что США остаются приверженными статье 5 Североатлантического договора.

Эта норма предусматривает, что нападение на одну страну-члена альянса рассматривается как нападение на всех союзников. В то же время европейские чиновники скептически отнеслись к этим заявлениям, учитывая предыдущие публичные сомнения Трампа относительно гарантий Альянса.

В то же время Трамп заверил, что не считает нападение России на страны НАТО вероятным.

В Москве говорили и об Украине

Отдельной темой обсуждений стало возможное возобновление контактов по вопросу прекращения войны России против Украины. Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что соответствующие трехсторонние переговоры с участием США могут возобновиться уже в сентябре.

В то же время Ретклифф призвал российских представителей воздержаться от нового масштабного наступления. По словам собеседников издания, он пояснил, что существенная эскалация со стороны России может подтолкнуть Трампа к большему сближению с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Почему Трамп выбрал именно Ретклиффа

По информации WSJ, глава ЦРУ имеет опыт взаимодействия с российской стороной, в частности, помогал обеспечивать освобождение американских заложников в России. Дополнительным преимуществом являются давние каналы связи ЦРУ с российскими спецслужбами и близость Ретклиффа к Трампу.

До этого американский президент привлекал к переговорам с Москвой специального представителя Стива Виткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, госсекретаря Марко Рубио и бывшего спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

Напомним, президент России Владимир Путин считает США ослабленными из-за войны с Ираном. В Вашингтоне опасаются, что Кремль может воспользоваться истощением американских ресурсов для более активных действий против интересов США и усиления войны против Украины.

Как писал OBOZ.UA, 27 августа 2026 года глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре. По его словам, к возможным встречам также могут присоединиться представители США.

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