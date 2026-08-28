Путин считает США ослабленными в войне с Ираном: в WP объяснили, что это означает для Украины

Президент России Владимир Путин считает, что Соединённые Штаты ослаблены из-за войны с Ираном, что может открыть для Кремля возможности для более активных действий против американских интересов и союзников в Европе. В то же время в Вашингтоне опасаются, что Москва может воспользоваться истощением американских ресурсов для усиления войны против Украины.

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Об этом сообщаетThe Washington Post. Новые разведывательные данные об оценке Кремлем состояния дел в США появились накануне визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Почему Кремль может видеть слабость США

По данным издания, оценка Путина появилась на фоне сообщений о снижении боеготовности американских войск и дефиците боеприпасов из-за длительной кампании против Тегерана. Запасы ключевых видов вооружений США существенно сократились, в частности систем ПВО Patriot, крылатых ракет Tomahawk и Army Tactical Missile System, которые также нужны Украине.

Ранее сообщалось, что американские военные потеряли около четверти беспилотников Reaper. Дефицит вооружений уже вызвал беспокойство у союзников США в Азии, которые усомнились в способности Вашингтона сдерживать потенциальное противостояние с Китаем.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет и другие представители администрации отрицают наличие серьёзного дефицита боеприпасов. Несмотря на это, американские власти оказывают давление на производителей оружия, призывая их быстрее наращивать производство.

Что это означает для Украины

На фоне войны, которая длится уже пятый год, ситуация на фронте остается в значительной степени неизменной, однако Россия и Украина продолжают наносить все более масштабные удары по территории друг друга. При этом Москва воспользовалась сокращением запасов ракет-перехватчиков украинской ПВО, значительную часть которых поставляли США. Европейские союзники обещают передать новые ракеты, однако большинство из них поступит только в следующем году.

По словам одного из собеседников The Washington Post, поездка Ретклиффа в Москву была связана не столько с тем, что Путин оказался в затруднительном положении из-за неспособности российской армии изменить ситуацию на поле боя, сколько с тем, что Кремль считает США истощёнными и неспособными вмешаться.

В то же время глава ЦРУ предупредил российских чиновников, что значительное обострение войны против Украины может подтолкнуть Дональда Трампа к сближению с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встречу подтвердил глава СВР РФ Сергей Нарышкин, хотя с самим Путиным Ретклифф не встречался.

Отдельное беспокойство вызывает ситуация в Европе. Страны НАТО в Восточной Европе, особенно страны Балтии, опасаются, что Путин может усилить давление или прибегнуть к новым провокациям, в частности на фоне уже зафиксированных нарушений воздушного пространства.

Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф неожиданно прибыл в Москву. В столице РФ он провёл несколько часов, после чего вылетел обратно в США.

Как писал OBOZ.UA, аналитики ISW пришли к выводу, что Владимир Путин не демонстрирует готовности идти на компромиссы в отношении завершения войны против Украины. Наоборот, его публичные заявления свидетельствуют о намерении продолжать боевые действия и добиваться новых результатов на фронте.

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