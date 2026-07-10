Вероятный преемник Стармера рассказал, что думает об Украине: настроен решительно

Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон будет и дальше поддерживать Украину при новом правительстве. Вероятный преемник Кира Стармера назвал поддержку нашего государства в войне против РФ одним из ключевых направлений внешней политики, которых он будет придерживаться в случае назначения на эту должность.

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Бернем также планирует продолжать усилия своего предшественника и его правительства по увеличению оборонных расходов, укреплению роли страны в НАТО и активному взаимодействию с европейскими союзниками. Об этом говорится в материале The Times.

Что сказал потенциальный премьер-министр Великобритании

В беседе с журналистами Бернем обозначил ключевые направления внешней политики, которых планирует придерживаться, когда возглавит правительство. Приоритетными для него являются повышение национальной безопасности Великобритании, укрепление действующих союзов, углубление сотрудничества с европейскими партнерами и дальнейшая поддержка Украины в войне против России.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине"", – заявил Бернем.

Бернем подчеркнул: международная ситуация становится все более опасной. Угрозу безопасности Великобритании, по мнению политика, представляют усиление российской агрессии, конфликт на Ближнем Востоке, а также климатическая и энергетическая нестабильность.

Поэтому, подчеркнул Бернем, он намерен продолжить политику правительства Кира Стармера, составляющими которой являются увеличение оборонных расходов, укрепление роли страны в НАТО и активное взаимодействие с европейскими союзниками.

Также Бернем заявил, что важнейшим партнером его страны в сфере обороны и безопасности и в дальнейшем останутся США.

Потенциальный преемник Стармера подчеркнул: правительство его предшественника продемонстрировало лидерство, создав и возглавив "коалицию решительных", которая координирует международную поддержку Украины.

Есть о чем вспомнить и самому претенденту на пост премьер-министра страны: возглавляя Большой Манчестер, он способствовал оказанию помощи Киеву и Львову. И отступать от поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии, он не собирается.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом месяце стало известно, что в Великобритании создают новое подразделение по беспилотникам.

Эта специализированная целевая группа призвана радикально ускорить внедрение беспилотных летательных аппаратов и автономного оружия.

Решение стало частью масштабного Плана инвестиций в оборону (DIP). Программа предусматривает выделение 5 миллиардов фунтов стерлингов на роботизацию армии для противодействия растущей угрозе со стороны России и будет основываться на опыте Сил обороны Украины.

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