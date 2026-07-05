В Британии создают новое дроновое подразделение: что заимствуют в Украине

Вооруженные силы Великобритании объявили о создании новой специализированной целевой группы, которая должна радикально ускорить внедрение беспилотных летательных аппаратов и автономного оружия. Это решение стало частью масштабного Плана инвестиций в оборону (DIP).

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Программа предусматривает выделение 5 миллиардов фунтов стерлингов на роботизацию армии для противодействия растущей угрозе со стороны России. Об этом сообщает Telegraph.

Украинский опыт в основе британской реформы

Новое британское подразделение создается по образу и подобию Сил беспилотных систем Украины, которые стали самостоятельным родом войск. В Лондоне внимательно изучили успехи украинских военных, в частности, скоординированные массированные удары БПЛА по российским логистическим и нефтяным объектам.

Источник в британском оборонном ведомстве подчеркнул, что многие решения в рамках инвестиционного плана были приняты с учетом уроков, извлеченных из войны против России. Однако, в отличие от Украины, где создана отдельная структура, британская оперативная группа будет интегрированной.

В ее состав войдут военнослужащие сухопутных сил, флота, авиации и морской пехоты под руководством старшего офицера. Миссия группы заключается в объединении людей, данных и технологий для быстрого и экономичного решения боевых задач на передовой, минуя многолетние бюрократические процедуры.

Отставание от реалий современной войны

Необходимость реформы продиктована огромным разрывом в масштабах применения БПЛА. На сегодняшний день Украина использует около 200 тыс. беспилотников в месяц для отражения российских атак. В пиковые моменты региональных конфликтов, например, на Ближнем Востоке, в день может запускаться до 700 боевых дронов.

Великобритания сейчас располагает запасом всего около 10 тыс. беспилотников, которые в условиях полномасштабного конфликта высокой интенсивности были бы израсходованы за считанные дни.

В рамках оборонного плана, общий бюджет которого на 4 года составляет 298 млрд фунтов, беспилотные технологии получат колоссальную поддержку.

Для сухопутных войск выделяется 50 млн фунтов стерлингов на закупку боевых FPV-дронов, дронов-перехватчиков и беспилотных наземных транспортеров для снабжения и огневой поддержки.

Кроме того, к 2030 году британский парк вертолетов Apache американского производства получит 24 тяжелых вооруженных беспилотника, которые будут действовать в связке с пилотируемыми машинами. Кроме того, более 8,6 млрд фунтов направлено Королевским ВВС на разработку истребителя нового поколения Tempest.

Для военно-морского флота эсминцы типа 45, которые начнут списывать в 2030-х годах, заменят более компактными и дешевыми кораблями. Их ключевой особенностью станет способность управлять целыми армадами морских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, батальон "Kairos" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", наносящий удары на большие расстояния по территории России, остается одним из самых засекреченных подразделений в структуре Сил беспилотных систем ВСУ.

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