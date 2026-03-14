Верховный суд подтвердил приговоры Табачнику и чиновникам времен Януковича: что известно

Верховный суд оставил в силе приговор бывшему министру образования и науки Украины Дмитрию Табачнику, которого осудили за государственную измену и сотрудничество с Россией. Суд также подтвердил приговоры другим должностным лицам времен экс-президента Виктора Януковича.

Речь идет о сотрудничестве с оккупационными властями и помощи государству-агрессору после начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Кассационный уголовный суд 4 марта 2026 года подтвердил приговор Дмитрию Табачнику, которого ранее приговорили к 15 годам лишения свободы. Также суд постановил конфискацию имущества и запрет занимать должности в органах государственной власти сроком на 15 лет.

Бывшего министра признали виновным в государственной измене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения России он активно помогал стране-агрессору.

По данным правоохранителей, Табачник распространял антиукраинские материалы и выступал в медиа с заявлениями, направленными на дискредитацию украинской власти.

Кроме того, он подыскивал в Украине людей с пророссийскими взглядами, которых российские спецслужбы могли использовать для создания агентурной сети и сбора информации.

Также установлено, что Табачник координировал деятельность оккупационных администраций на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. Находясь на временно оккупированной территории Крыма, он организовал семинар под названием "Новые стандарты образования и обучения", целью которого было помочь оккупационным властям перевести образовательную систему на захваченных территориях на российские стандарты.

В частности, речь шла о внедрении новых учебных программ, изменении образовательных стандартов и финансовой документации перед началом учебного года 2022–2023.

Кроме того, по данным следствия, Табачник вместе с заместителем так называемого "постоянного представителя главы Чеченской Республики в Крыму" Муслимом Саидовым и российскими военными организовал вывоз в оккупированный Крым похищенной сельскохозяйственной техники украинского предприятия из Мелитополя. Общая стоимость техники составляла более 3,5 миллиона гривен.

Отдельно Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Вороне, который добровольно занял должность так называемого советника главы оккупационной "Запорожской военно-гражданской администрации" и помогал реализовывать решения российских властей на временно оккупированной территории.

Согласно приговору суда, Дмитрий Ворона получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой же срок — 12 лет заключения – назначен и Муслиму Саидову.

В Верховном суде согласились с доводами прокуроров и отметили, что вина осужденных доказана, правовая квалификация их действий является правильной, а назначенное наказание является справедливым.

Как писал OBOZ.UA, экс-министр и предатель Дмитрий Табачник получил "медаль за участие в СВО", причем остается юридическим владельцем счетов в Украине. Кроме того, на него и его мать оформлены участки земли, имение в пригороде Киева и квартира в центре столицы.

