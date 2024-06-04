Табачник до сих пор владеет квартирой в центре Киева и шикарным поместьем за городом: суд медлит, а предатель желает уничтожения Украины

Бывший министр образования и предатель родины Дмитрий Табачник, получивший "медаль за участие в СВО", до сих пор является юридическим владельцем счетов в Украине. Кроме того, на него и его мать до сих пор оформлены участки земли, имение в пригороде столицы и квартира в центре Киева.

Все это имущество арестовано, чтобы предатель не имел возможности переоформить недвижимость и перевести средства. Однако этот же арест не позволяет передать имущество в Фонд госимущества. Таким образом, Табачник может оставаться официальным владельцем хоть на протяжении десятилетий.

Хотя Табачник получил медаль за участие в "СВО", в своих выступлениях он сожалеет, что Россия сразу не назвала войну войной, а использовала аббревиатуру "СВО". Это как будто создало впечатление у россиян, что война против Украины будет с "использованием особо гуманных средств". А воевать нужно на уничтожение, заявил экс-министр на одном из российских форумов.

Почему госпредатель до сих пор владеет имуществом на миллионы в Украине и что еще может принадлежать Табачнику и его семье, читайте в материале OBOZ.UA.

Что принадлежит Табачнику и его матери и почему собственность до сих пор не конфисковали

Фонд госимущества несколько недель назад сообщил, что получил в свое управление имущество пророссийского экс-министра образования Табачника. Речь идет о 144 тыс. долл., 5 земельных участках и здании площадью 672,2 кв. м в Козине, половине квартиры на ул. Ярославов Вал, право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн.

Вместе это состояние на миллионы долларов. Однако на самом деле то, что передано Фонду госимущества (ФГИУ), до сих пор является собственностью предателя. Как пояснили OBOZ.UA в Фонде госимущества, сначала имущество Табачника арестовано в судах, то есть его лишили возможности совершать какие-либо регистрационные действия с собственностью. "Нам Высший антикоррупционный суд предоставил решение с арестами и запретами на совершение каких-либо действий... Фонд подал ходатайство в суд снять арест и запреты", – объясняют в пресс-службе ФГИУ.

Аресты не позволяют переоформить недвижимость, счета на Фонд госимущества. Как только их снимет суд, имущество будет зарегистрировано на Фонд (фактически государство). А сейчас вся недвижимость и счета все еще зарегистрированы на Табачника и его мать. И так может продолжаться годами. Отметим, имение арестовал Винницкий городской суд, квартиру – Апелляционный суд Киева. Эти суды должны снять аресты для перерегистрации.

Алла Табачник до сих пор владеет половиной квартиры площадью 126,5 кв. м в центре столицы, на ул. Ярославов Вал, 28. Такое жилье может стоить около 300 тыс. долл. На квартиру наложен арест, однако она все еще находится в собственности пенсионерки. OBOZ.UA получил выписку из реестра прав на недвижимое имущество Минюста. Алла Табачник получила жилье в 2015 году.

В сентябре 2015 года частный нотариус Наталья Мазурчак оформила половину квартиры на пенсионерку по договору дарения. А уже в октябре квартира была арестована Апелляционным судом Киева по иску Генпрокуратуры. Отметим, что арест не позволяет продать квартиру, однако она остается в собственности семьи Табачников.

В сентябре 2015-го Алла Табачник также получила в подарок три земельных участка в элитном пригороде столицы в Козине (на ул. Старокиевская). Регистрацию также провела нотариус Наталья Мазурчак. Ей принадлежит участок по адресу пгт. Козин, улица Родниковая, земельный участок 17 (на нем построено имение).

Участок тоже арестован. Нотариус Наталья Мазурчак также в сентябре 2015 года оформила на женщину дом площадью 672,2 кв. м, который находится на ул. Родниковая.

Михаилу Табачнику, брату предателя, принадлежит соседний дом рядом с матерью по ул. Старокиевская, 133. Площадь этого поместья – 709,9 кв. м. Вместе с землей имения брата и матери Табачника могут стоить около 2 млн долларов. При этом недвижимость Михаила Табачника не арестована.

Дмитрий Табачник успел переписать свою недвижимость на мать еще в 2015 году, до введения санкций. В материалах судебных дел говорится, что он написал доверенность на своего отца (уже покойного), и тот от его имени переписал недвижимость на мать.

"Следствие считает, что дарение и последующая перерегистрация указанного выше недвижимого имущества, а именно квартиры, земельного участка и жилого дома своей матери осуществлена во избежание в дальнейшем наложения ареста и конфискации этого имущества", – говорится в материалах дела 991/1876/24. Однако арест имущества все равно произошел.

Проблема в том, что никаких сроков, как быстро суд по представлению Фонда должен снять арест и разрешить сменить владельца недвижимости, нет. То есть эта процедура может длиться хоть десятилетие. И все это время Табачник будет оставаться вместе со своей матерью юридическими владельцами миллионного состояния.

Настоящая империя Табачника

Дмитрий Табачник занимался политикой (и, вероятно, все время работал на российские спецслужбы), тогда как его брат Михаил имел успешный бизнес. Журналисты-расследователи неоднократно писали о схемах, организованных Табачником с участием брата.

Михаил Табачник, младший брат госпредателя, занимался строительным бизнесом. Согласно данным сервиса YouControl, его ФИО упоминается в документах не менее 19 компаний. В расследованиях СМИ, а также среди представителей бизнеса распространялась информация о том, что бизнес-империя на миллионы долларов у братьев Табачников общая. При этом, судя по материалам судебных дел, правоохранители до конца не изучили связь братьев с их бизнес-партнерами.

Некоторые компании, где руководителем или владельцем был Михаил Табачник, продолжают работать. Схемы Табачника раскрыли еще в 2014-2015 годах, однако приговоров в судах до сих пор нет. Речь идет об уголовном деле №42014100000000239 от 17.03.2014.

Под руководством Табачника Минобразования и науки, молодежи и спорта своим приказом передало помещение по адресу б-р Тараса Шевченко, 27 площадью 1512,7 кв. м на баланс ГП "Инфоресурс". Затем дом разделили на три помещения и передали ООО "Гранд-Инвест" (471,1 кв. м), ООО "Риотрейд" (485,8 кв. м) и ООО "САН11" (555,8 кв.м), о чем говорится в деле 757/31908/14-к.

Эту же схему реализовали еще по одному зданию – ул. Сагайдачного, 37. Тогда здание в 2817,7 кв. м сначала передали государственному предприятию, затем разделили на отдельные помещения и передали в аренду ООО "Издательский дом Прадес" (1171,7 кв. м), ООО "Ведущая издательская группа" (186,3 кв. м), ООО "БК "Артбуд" (691,6 кв. м) и ООО "Укр Строй Менеджмент" (691,6 кв. м).

ООО "Риотрейд", ООО "САН11", ООО "Издательский дом Прадес", ООО "БК "Артбуд" и ООО "Укр Строй Менеджмент" стали владельцами имущества. Сейчас компании имеют разных собственников. Однако в 2015-м издание Bihus.info писало о том, что "компании "САН11", "Риотрейд" и "БК Артбуд" не просто находятся в одном здании с ТИКО-констракшн, а размещены непосредственно в офисе фирмы, принадлежащей брату министра образования".

"ТИКО-констракшн" переименовали в "Инвестмент девелопмента проперти". В 2016 году они выиграли суд против издания РБК и заставили журналистов опровергнуть информацию о том, что компания принадлежит Михаилу Табачнику, и заявить, что единственным владельцем является Игорь Черненко.

Черненко Игорь Игоревич был помощником Дмитрия Табачника, когда предатель в течение двух каденций занимал должность народного депутата. Кроме того, Игорь Черненко являлся бизнес-партнером Михаила Табачника, в частности, в компании "Золотой Век-96". СМИ писали о том, что Черненко даже поселился рядом с двумя имениями Табачников.

Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, компании принадлежит помещение по ул. Борисоглебская, дом. 17/1 (126,8 кв. м), а также здание по улице Большая Васильковская, 77а (площадь 4635 кв. м).

Конечно, юридически Дмитрий Табачник, как и его брат, с указанными компаниями никак не связаны.

Чтобы забрать имущество Табачника, Фонду госимущества еще предстоит пройти процедуру снятия ареста с недвижимости и счетов. Кроме того, пока далеко не все имущество предателя найдено и арестовано. OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией с конфискацией имущества Табачника и других госпредателей.