Венгрия снова заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине: какая причина в этот раз

Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Причиной блокирования стало включение Украиной венгерского OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщило издание Yahoo News.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", – заявил глава МИД Венгрии.

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с принятием 8-го пакета военной помощи для Украины.

Во время пресс-конференции в Люксембурге по итогам совета министров ЕС по иностранным делам Боррель сказал, что министры утвердили новый вклад стран-членов в Европейский фонд мира в объеме 3,5 млрд евро, но не смогли согласовать жизненно важный для Украины транш.

Боррель заверил, что продолжит работу с Венгрией и Украиной, чтобы найти соответствующие решения.

"Мне жаль, что этот еще один транш помощи не был согласован. Мы будем продолжать работу с Венгрией и Украиной, чтобы видеть, как можем найти решение разблокировать это положение дел", - сказал Боррель.

Отметим, что этот транш Венгрия уже блокировала в мае по той же причине.

Свое решение по OTP Bank в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство иностранных дел ГерманииАнналена Бербок устроила спор с Сиартом из-за блокирования Венгрией помощи Украине. Она подвергла критике Сиярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине и обвинила венгерский банк в нарушении международного права.

19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России.