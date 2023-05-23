Бербок устроила перепалку с Сийярто из-за блокирования Венгрией помощи Украине – Politico

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллега из Венгрии Петер Сийярто вступили в спор во время встречи глав МИД в Брюсселе. Бербок раскритиковала Сийярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине и обвинила венгерский банк в нарушении международного права.

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Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на четырех дипломатов. "Германия и Венгрия поссорились в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли скандального венгерского банка в войне России с Украиной", – говорится в статье.

В частности, банк OTP стал центром внимания в последние дни, поскольку Венгрия отказывается одобрить дополнительную военную помощь ЕС для Украины пока Киев не исключит компанию из своего списка "спонсоров войны". По словам дипломатов, эти противоречия также отсрочивают новые санкции против России.

Когда Сийярто подтвердил позицию Будапешта в понедельник во время встречи за закрытыми дверьми, Бербок ответила, что OTP, по неуточненным данным, в нарушение международного права признает оккупированные территории Луганска и Донецка и предоставляет кредиты российским военным.

И Венгрия, и банк отвергли обвинения, назвав отчеты "неверными" и заявляя, что руководство банка якобы "публично выражает свою поддержку Украине".

Обмен мнениями, который один из дипломатов назвал "цивилизованным и в нормальных рамках обсуждения", произошел после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также оказали давление на Венгрию во время встречи. Они утверждали, что ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, связанные с пресечением обхода санкций, и с увеличением военной помощи Украине.

"Этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая поставила крест на многочисленных шагах военного времени, направленных на то, чтобы наказать Россию и поддержать Украину. Хотя Будапешт, как правило, шел на встречу после получения уступок, многочисленные задержки привели многих в ярость", – пишет газета.

Некоторые дипломаты и министры в понедельник также "публично выразили свои чувства", призвав Венгрию отделить свои разногласия с Киевом по поводу списка "спонсоров войны" от попыток ЕС утвердить дополнительную военную помощь и санкции.

"Мы не можем откладывать введение санкций. Есть некоторые страны, которые связывают не связанные вопросы с пакетом санкций", – заявил журналистам перед встречей министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Другой дипломат выразил недоумение по поводу того, почему Венгрия апеллирует к украинскому "черному" списку, учитывая, что он не имеет юридического значения.

По итогам встречи главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пообещал преодолеть разногласия. Представители Европейского Союза заявили, что ожидают, что он также свяжется с Киевом, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы [получить] одобрение следующего пакета военной помощи Украине. Если у одного государства-члена возникнут трудности, давайте обсудим это, это то, что мы собираемся сделать", – сказал Боррель журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами ЕС.

– Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и поддержал "мирный план" Китая.

– Британия ввела новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека. Ограничения коснулись агентов ФСБ и следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

–Сийярто даже ездил в Китай, чтобы обсудить "усилия в пользу мира".

– Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна" и поддержал сразу все "мирные планы".