Венгрия действительно заблокировала процесс вступления Украины в ЕС, – Стефанишина

Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины на пути вступления в Евросоюз. Для этого Будапешт использовал принцип единогласности решений стран-членов по вопросу расширения ЕС.

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При этом Венгрия требует расширить перечень условий к Украине, в частности, речь идет о "плане защиты национальных меньшинств". Об этом рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Украины украинским журналистам на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Стефанишина впервые заявила о блокировании "одним государством" процесса вступления Украины в ЕС во время публичной дискуссии на "Украинском ланче" в Мюнхене.

"Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС – это произошло буквально вчера", – сказала она, не вдаваясь в подробности.

Позже Стефанишина объяснила, что речь идет о Венгрии.

"Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины", – отметила она.

Это произошло в момент, когда Украина и Евросоюз готовятся к началу практической фазы переговоров. Им должно предшествовать открытие кластера "Основные вопросы" (Fundamentals), для чего государство-кандидат должно согласовать с Брюсселем две "дорожные карты" – по верховенству права (включая права человека), а также по реформе системы госуправления.

От того, насколько успешно Украина будет выполнять эти дорожные карты, будет зависеть прогресс нашего государства в переговорах по вступлению в целом.

Однако Венгрия потребовала, чтобы к Украине выдвигалось больше требований, чем предусматривает стандартная процедура. В частности, Будапешт требует, чтобы в запрос ЕС к Украине было включено требование подготовки плана защиты национальных меньшинств.

По этой причине открытие Fundamentals заблокировано, что делает невозможным любые дальнейшие решения, а значит – блокирует движение к началу переговоров

Насколько длительную задержку позиция Венгрии может повлечь за собой, Стефанишина прогнозировать не взялась.

"Мы надеемся, что процесс будет разблокирован в ближайшее время, а сейчас ждем деталей и готовы объяснить, какие шаги Киев уже предпринимает в сотрудничестве с венгерским меньшинством", – заявила вице-премьер.

Напомним, ранее о том, что Венгрия заблокировала начало процедуры переговоров о вступлении Украины в ЕС и предъявила требования, сообщали СМИ. В сообщениях говорилось, что Польша, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, направила письмо с условиями по запуску кластера Fundamentals, в котором подчеркивается необходимость разработки двух дорожных карт. определяющих план реформ в области верховенства права и государственного управления.

Венгерская делегация выступила против этого письма и потребовала, чтобы Украина также предоставила план защиты национальных меньшинств. Это может задержать открытие первого кластера переговоров в апреле, поскольку к тому времени нужно принять еще два процедурных решения, которые могут быть заблокированы, отмечали СМИ.

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