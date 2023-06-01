'Украина готова': Зеленский высказался по поводу перспектив вступления в НАТО и гарантий безопасности

Глава государства Владимир Зеленский, прибывший в Кишинев на саммит Европейского политического сообщества, в очередной раз обратил внимание на неуклонном стремлении Украины в НАТО. На фоне угрозы, которую несет ближайший сосед нашей страны – Россия, – ничто не обеспечит таких гарантий безопасности суверенитету нашего народа, как членство в Блоке.

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Слова президента Украины передают молдовские СМИ во время пресс-конференции, которую он провел совместно с коллегой Майей Санду. Зеленский подчеркнул, что ему было непросто приехать в Кишинев, но он понимает, как важно сегодня поддержать Молдову, где РФ постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, лично.

"Мой визит — это послание от всех украинцев: мы поддерживаем молдавский народ, мы готовы идти всегда идти вместе, плечом к плечу. Спасибо гражданам этой прекрасной страны за то, что приняли всех наших людей, всех беженцев, мы никогда этого не забудем", – сказал украинский лидер.

Зеленский заметил, что Украина готова вступить в НАТО, и официальный Киев ожидает положительного ответа от союзников в Альянсе. Причем вступление в Североатлантический блок в интересах не только нашего государства.

"Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей — для Молдовы из-за агрессии Москвы, которую она продолжает каждый день", – резюмировал политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что литовский премьер Кришьянис Кариньш высказал мнение о необходимости вступления Украины в Североатлантический альянс после завершения войны. По его убеждению, такой шаг является обязательным для обеспечения мира и безопасности на континенте.

Аналогичной позиции придерживает и генсек НАТО Столтенберг. Он указал, что за время войны Украина "становится еще ближе к НАТО" посредством предоставления вооружения и обучения украинских солдат.

"Если Украина не победит, тогда не будет никакого вопроса о членстве, чтобы его обсуждать... Я думаю, что все понимают, что вопрос стать членом посреди войны не на повестке дня. Не это вопрос. Вопрос больше о том, что будет после того, как эта война закончится", – заметил политик.

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