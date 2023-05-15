Столтенберг рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе

Во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, члены Североатлантического альянса подтвердят твердость политической, военной и практической поддержки Украины и готовность поддержать членство нашего государства в этом оборонительном союзе. Также ожидается согласование многолетней программы помощи украинской армии в переходе к стандартам НАТО.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, поделившийся своими ожиданиями от июльского саммита в ходе выступления на Копенгагенском саммите демократии. Подробности сообщают Reuters и "Укринформ".

Среди ожиданий Столтенберга от саммита Альянса в Вильнюсе – утверждение многолетней программы по помощи украинской армии в переходе от советских стандартов и вооружений к стандартам и вооружениям НАТО.

"Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и стать полностью совместимыми с НАТО. Это также поможет Украине двигаться к членству в НАТО", – сказал Столтенберг.

В то же время, отметил генсек Альянса, он ожидает, что в июле Украина получит от стран-членов заверения в продолжении всесторонней поддержки и готовности в конечном итоге принять Украину в НАТО. При этом, добавил Столтенберг, это будет "очень четкий месседж".

"Что касается членства, то я ожидаю от союзников по НАТО, что они скажут: Украина станет членом НАТО, о чем уже несколько раз говорилось", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО в своем выступлении подчеркнул, что только Украина будет выбирать свое будущее, Москве право указывать суверенному государству, куда ему вступать, а куда нет, никто не давал. Россия вообще не может никак влиять на решение о членстве Украины в Альянсе.

Столтенберг также добавил, что двери в НАТО "остаются открытыми".

Что касается гарантий безопасности для Украины, которых ожидает Киев, по словам Столтенберга, сейчас продолжаются консультации между союзниками. Все они соглашаются с тем, что необходимо оказывать военную помощь Украине для победы в войне.

Генсек НАТО также напомнил, что союзники по НАТО оказали Украине помощь более чем на 150 млрд евро, а о предоставлении новых пакетов военной помощи недавно объявили Германия и США.

По словам Столтенберга, июльский саммит НАТО будет проходить в критический момент для безопасности. Следовательно, крайне важно, чтобы союзники продемонстрировали, что НАТО остается сильным, успешным и объединенным альянсом.

Генсек НАТО добавил, что во время саммита должна быть утверждена новая программа для дальнейшего отпугивания агрессора и подчеркнул, что в условиях поддержки Альянсом украинской армии важно избежать выхода войны за пределы Украины.

Напомним, 20 апреля, во время официального визита Столтенберга в Киев, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе.

Глава государства отметил, что в июле Украина стремится получить положительное политическое решение о членстве в НАТО. Также Киев хочет увидеть "конкретные шаги" в этом направлении. В то же время украинские власти подчеркнули, что не Украина отказывается от выбранного евроатлантического курса, однако нуждаются в четких гарантиях безопасности на время, пока не станет полноправным членом НАТО.

Эти гарантии, считает Зеленский, должны обрести очертания уже в ходе июльского саммита.