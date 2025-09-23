Украина может победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах: Трамп изменил свою позицию насчет войны с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО, считает он.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Такое мнение он высказал, ознакомившись и полностью поняв военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидев экономические проблемы, которые война вызывает в РФ.

"Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" – написал президент США.

Он отметил, что Россия уже три с половиной года бесцельно ведет войну, на победу в которой "настоящей военной мощи" понадобилось бы меньше недели. Это не делает Россию особенной, заявил Трамп. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра".

"Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за образующихся длинных очередей, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет большой дух и становится только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!" – заявил Трамп.

Американский президент добавил, что диктатор Путин и Россия испытывают большие экономические трудности, и сейчас самое время для Украины действовать.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает. Удачи всем!" – написал он.

Риторика Трампа изменилась

Ранее президент США стоял на том, что конфликт должен завершиться не военным путем, а договоренностью, которую сам Трамп хотел бы представить как собственную дипломатическую победу.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский настаивал: любое урегулирование требует не просто громких призывов, а реальных гарантий – санкций против России, документа по безопасности, который поддержат США и Европа. Украинская позиция прямо требовала четкой линии от Вашингтона. Трамп же избегал конкретики, перекладывая ответственность на Киев и Брюссель.

Дополняется...