'Важны действия': в Польше призвали не уделять слишком много внимания ссоре Трампа с Зеленским

Польша не будет занимать позиции по публичному спору между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению официальной Варшавы, вес имеют не слова, а действия.

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Именно поэтому в Польше призывают не уделять слишком много внимания скандальной встрече в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью RMF FM.

Заявление он сделал накануне встречи европейских лидеров в Лондоне 2 марта, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где они будут говорить о войне в Украине.

"Этот саммит – об обеспечении гарантий безопасности для Украины. О том, что происходило во время встречи президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, безусловно, будет много", – прогнозирует Шейна.

В то же время он подчеркнул, что Варшава не планирует объявлять об изменении своей позиции по поводу конфликта между Зеленским и Трампом.

"Новой позиции Польши относительно случившегося не будет. Наша позиция остается неизменной: мы поддерживаем Украину – в военном плане, в смысле обеспечения оружием, принятия беженцев от войны, в том числе в первую очередь женщин и детей. Соединенные Штаты – наш стабильный и важный партнер, я хочу это решительно подчеркнуть. Соединенные Штаты признают Польшу наиболее ответственным членом НАТО, реализующим стратегию США. Мы не меняем свою позицию ни в отношении США, ни в отношении Украины", – подчеркнул замглавы польского МИД.

Польша готова к обсуждению своего участия в будущих мирных переговорах по завершению войны в Украине. Шейна при этом призвал учитывать не слова, а действия – в частности, в контексте спора Трампа и Зеленского.

"Как мы можем вступить в мирные переговоры, безусловно, также будет темой обсуждения в Лондоне. Я бы не придавал большого значения одному короткому разговору. Ситуации, подобные пятничной, случались много раз в мировой истории. Я думаю, что важны действия, а не слова. Слова являются лишь носителями определенного типа философии переговоров", – отметил польский дипломат.

По его мнению, скандальная встреча в Вашингтоне не вызвала перемен в вопросах безопасности.

"Это были двусторонние переговоры. Ничего не изменилось в нашей поддержке Украины, ничего не изменилось в наших твердых дружеских отношениях с Соединенными Штатами. Мы живем в очень динамичное время. Многие переменные, необходимые для построения новой модели безопасности, просто меняются", – подчеркнул замминистра иностранных дел Польши.

Он также наметил приоритеты для Польши во внешней политике, на первом месте для Варшавы – отношения с Вашингтоном.

"Такие ситуации, как пятница, могут повторяться. Позиция Польши четкая: наши отношения с США являются приоритетными. Второй приоритет – поддержка Украины. Мы сделаем все, чтобы Украина получила поддержку и Европа стала безопаснее. Иногда, по моему опыту, переговоры за закрытыми дверями бывают сложнее, чем то, что мы видели в Вашингтоне в пятницу. Это был обмен мнениями", – говорит Шейна.

Также он подчеркнул, что в Польше уже определились со стратегией по запланированным на воскресенье переговорам. Сами же переговоры, по его словам, являются очередным этапом подготовки к саммиту, который состоится среду, 6 марта, в Брюсселе.

"То, что мы принесем на переговоры на воскресном саммите в Лондоне, находясь в контакте со странами Веймарского треугольника, Францией и Великобританией, нашими партнерами, это мир и ясность целей, которых мы хотим достичь", – подчеркнул замглавы польского МИД.

Напомним, после появления сообщений о том, что США якобы рассматривают возможность блокирования Starlink для Украины, вице-премьер Польши заявил, что работу Starlink в Украине оплачивает Польша, страна также регулярно платит абонплату. Так что оснований для расторжения контракта у Штатов нет.

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