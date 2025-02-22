Работу Starlink в Украине оплачивает Польша: вице-премьер оценил вероятность разрыва контракта

Официальных оснований для отключения в Украине терминалов спутниковой связи Starlink сейчас не существует. И оборудование, и абонентскую плату за его использование исправно оплачивает Польша.

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Об этом в соцсети X (которая, как и Starlink, принадлежит советнику американского президента Илону Маску) сообщил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский. Он считает, что владелец сети спутниковой связи не пойдет на нарушение контракта.

"Польша купила терминалы Starlink, переданные Украине. Мы платим и будем платить абонплату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша", – отметил господин Гавковский.

Как сообщал OBOZ.UA, окружение президента США Дональда Трампа уже прибегло к откровенному шантажу, требуя предоставить Штатам доступ полезных ископаемых Украины. В частности, оно угрожает отключением Starlink в Украине. Известно, что такую угрозу сделал спецпредставитель США в Украине Кит Келлог, когда находился в Киеве 20 февраля.

В настоящее время интернет-терминалы от Маска в Украине работают вместо коммуникаций, уничтоженных государством-агрессором. Утрата доступа к Starlink ударит по возможности Вооруженных Сил эксплуатировать беспилотники.

Добавим также, что в настоящее время ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь в Европе и уменьшить зависимость от Starlink. Но сеть из 290 спутников будет полностью функциональна только к 2030 году.

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