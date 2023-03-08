Блог | Виктор Андрусив: Важная причина, почему Лукашенко не отправил воевать свою армию

Цілий січень 2022 року я просив вище керівництво зробити заяву про відповідальність білоруського народу, якщо з їх території буде вчинено напад. Ідея полягала в тому, щоб розкачати ситуацію в Білорусі. Натомість всі мені повторяли одне й теж - давай не провокувати Лукашенка, він петляє від путіна.

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Насправді Лукашенко вже давно нікуди не петляє. Він виконує все, що йому кажуть, і він давно б вторгся разом з росіянами, але причина чому він цього не робить в іншому. Він знає і путін теж це знає, що перші трупи білорусів піднімуть народ, країна дестабілізується, і путіну доведеться витрачати війська на придушення там. Вони знають, що білоруські війська найімовірніше після перших зіткнень просто втечуть з поля бою. По факту, путін ослабить себе і фронт. Лукашенко не прийняв би рішення про вторгнення, оскільки це було б його кінцем. Він є ручним куколдом путіна, і буде говорити і робити все, що йому треба.

Сьогоднішніми своїми заявами він просто говорить думками путіна. І Зеленський для нього “гнида" не через безпілотник, а через те, що не здався, не втік. Гнида - це путінське слово, яким Лукашенко просто в чергове лиже зад свого господаря.

Тому нам вже давно треба почати відверту розмову про відповідальність Лукашенка і білорусів за цю війну. Так, і про репарації, і про трибунал. Вони мають знати, що єдиний спосіб уникнути відповідальності - це знести цього таргана вже сьогодні. Бо коли його знесемо ми - платити доведеться всеодно.