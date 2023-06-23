'Вас объединяет верность Украине': Зеленский обратился к выпускникам-офицерам и заверил в победе в войне. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к офицерам-выпускникам военных высших учебных заведений. Он отметил, что их объединяет верность Украине, и заверил, что в будущем украинцев непременно ждет победа.

Видео дня

Видео обращения было обнародовано 23 июня в официальном Telegram-канале Зеленского. В частности, он заявил, что первое, что "объединяет всех нас, – это выбор" (видео размещено внизу новости).

"Выбор собственной судьбы и собственного пути. Служение государству. Защита Украины. Сознательный выбор миллионов, который делает всех единым, монолитным войском, независимо от пола, возраста и статуса", – отметил президент.

Этот выбор, по словам Зеленского, "порождает вторую вещь, объединяющую всех" – ответственность. Так, последние годы обучения для курсантов ВСУ стали наиболее сложными и судьбоносными.

"Вас всех объединяет отвага, решимость, патриотизм. Вас объединяет верность Украине, готовность ее защищать и стремление ее освобождать. А значит – и в этом нет никакого сомнения, – есть вещь, которая объединит всех в будущем. Это – победа. Слава нашим Вооруженным силам!" – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле Зеленский поздравил с выпуском курсантов МВД Украины. На торжественном событии было около 400 выпускников вузов. Президент отметил, что, выбирая профессию правоохранителя или спасателя, выпускники получают возможность делать свою страну сильнее и обеспечить украинцам безопасную жизнь.

– В марте глава государства поздравил выпускников-офицеров Нацгвардии и отметил вклад НГУ в войне с РФ. В своей речи Зеленский заявил, что украинцы находятся на решающем этапе борьбы за независимость.