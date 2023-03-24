''Мы сейчас на решающем этапе борьбы'': Зеленский отметил вклад нацгвардейцев в войне с РФ и поздравил выпускников-офицеров. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 марта, принял участие в торжественном праздновании 9-й годовщины Национальной гвардии и выпуске офицеров Национальной академии НГУ и Киевского института НГУ. В своем выступлении глава государства отметил, что украинцы находятся на решающем этапе борьбы за свою независимость.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Как отмечается, в Киеве состоялся выпуск 334 офицеров, среди которых 263 выпускника Национальной академии НГУ и 71 выпускник Киевского института НГУ (фото и видео размещены внизу новости).

11 выпускников закончили вузы с золотой медалью, у 22 уже есть статус участников боевых действий.

"Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, продолжающейся на протяжении веков борьбы за Украину, которая стала смыслом жизни разных поколений нашего народа. Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир", – сказал президент.

Он также выразил уверенность, что действия нацгвардейцев будут приближать общие украинские цели и пожелал им проявить стальной характер в борьбе с оккупантом.

Зеленский добавил, что 334 выпускника-гвардицы присоединяются к Силам обороны, им предстоит преумножать славу Украины, защищать ее волю, заботиться об украинцах и украинках.

Президент подчеркнул, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину. По его словам, во время войны на Донбассе и с первых минут масштабного вторжения нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу и делают все, чтобы Украина выстояла.

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