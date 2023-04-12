Это чрезвычайная ответственность – быть спасателем и помощником людям: Зеленский поздравил выпускников вузов МВД и ГСЧС. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с выпуском курсантов заведений высшего образования системы МВД Украины. На торжественном событии было около 400 выпускников вузов.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Владимир Зеленский пожелал выпускникам прочности и результативности в работе (доскролльте до конца страницы, чтобы увидеть фото и видео).

Глава государства отметил, что выбирая профессию правоохранителя или спасателя выпускники получают возможность делать свое государство сильнее и обеспечить украинцам безопасную жизнь. Это очень важная и ответственная работа.

"Это чрезвычайная ответственность – всегда быть для людей спасателем, помощником, всегда служить общественному доверию и никогда не промахнуться. Если ошибешься, для людей это будет означать, что ошиблось наше государство. Потому что государство видят в тех, кто ему служит", – сказал президент.

Президент пожелал каждому из присутствующих крепости духа и достоинства, чтобы украинцы могли гордиться ими. Он призвал выпускников стойко двигаться вперед ради счастливого будущего нашего государства.

"Мы доказали, что можем освободить нашу землю от оккупанта. Все, кто обеспечивает деоккупацию, доказали, что вместе с сине-желтым флагом возвращается жизнь – нормальная жизнь для каждого человека, для каждой семьи. Наша цель – вернуть такую жизнь всей Украине, всем тем районам, которые пока находятся в оккупации", – добавил глава государства.

На события также почтили память всех погибших полицейских и спасателей минутой молчания.

Всего в Украине выпускаются 2607 офицеров полиции и 414 будущих работников ГСЧС. Значительная часть из которых будет нести службу в прифронтовых и приграничных регионах Украины, а также присоединяющиеся к новой штурмовой бригаде "Лют".

Напомним, что Владимир Зеленский подписал рекордное увеличение расходов на оборону Украины. Это один из структурных маячков программы МВФ, а также наибольшим увеличением государственного бюджета в истории Украины.