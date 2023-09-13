ВАКС назначил слушание 'дела Лукаш': среди обвиняемых вице-премьер Стефанишина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил рассмотрение так называемого "дела Лукаш" о завладении 2,52 млн грн. Заседание состоится 26 сентября.

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Среди обвиняемых по делу проходят бывшая министерка юстиции Елена Лукаш и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию ВАКС и комментарий в офисе вице-премьера.

В мае 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование по уголовному производству по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более двух миллионов гривен. Подозревалось, что деньги были перечислены компании "Европейская правовая группа".

В 2020 году стало известно, что Стефанишина якобы замешана в уголовном деле.

По словам журналиста Даниила Мокрика, "дело Лукаш" – история о том, как во время Революции Достоинства Минюст Лукаш провел "левый тендер" на якобы анализ украинского законодательства на соответствие европейскому.

"Отдали миллионы лицам, которые не имели опыта таких работ и сдавали кривые рефераты. Ольга Стефанишина принимала в организации этого тендера прямое участие, подписала не один документ. Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, потому покажите документы по ее подписью. Стефанишина такой роскоши нет. Она сама себя задокументировала", – заявил Мокрик.

По информации СМИ, ей объявили подозрение по поводу растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УКУ.

Однако в офисе Стефанишиной отметили, что это очень старое дело, которое неоднократно комментировала сама вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский приказал вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции Ольге Стефанишиной организовать консультации по вопросам закона об электронном декларировании. Президент заявил, что после консультаций он сможет принять решение.

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