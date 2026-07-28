В WSJ объяснили, почему Трамп резко изменил отношение к Зеленскому

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые еще в 2025 году казались безнадёжно испорченными, переживают неожиданный потепление. Более года Трамп был убеждён, что Украина проигрывает в войне, однако в последние недели его скептицизм сменился новым оптимизмом.

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Изменение позиции американского президента связано с комплексом факторов – от успехов ВСУ на фронте до неожиданных личных встреч. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Стойкость украинского руководства

Главной причиной смены риторики Трампа источники называют стойкость украинского руководства и перенос боевых действий глубоко на территорию России, включая удары беспилотников вплоть до Сибири. Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Трамп "любит победителей", и Зеленский в его глазах начинает выглядеть именно так.

Контрастом к этому стало угасание симпатий Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. Президент США выразил разочарование отсутствием прогресса в мирном урегулировании, указав на колоссальные потери с обеих сторон, и начал относиться к российскому диктатора с меньшей благосклонностью.

Военный опыт Украины

Особый восторг у Трампа вызвали достижения украинского военно-промышленного комплекса. США проявили высокий интерес к украинскому опыту перехвата дронов-камикадзе типа Shahed, ведь с подобной проблемой американские военные сейчас сами сталкиваются на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трампа впечатлила способность Киева нарастить производство БПЛА с нескольких тысяч в 2022 году до миллионов к 2026 году, а также недавние успешные удары ВСУ по иранским судам с оружием в Каспийском море.

На последнем саммите НАТО Трамп уже заявил о готовности рассмотреть передачу Украине лицензий на производство комплексов Patriot и совместное создание беспилотников.

Нестандартные встречи

Дипломатический перелом начался на полях международных саммитов и других дипломатических мероприятий.По словам Зеленского, ключевой сдвиг произошёл во время 20-минутной беседы с Трампом на похоронах Папы Франциска в Ватиккане.

Также WSJ пишет, что взгляды Трампа формировались и через неформальные каналы. Перед турниром UFC в Белом доме Трамп пообщался с украинским боксером. Усик подарил президенту США перчатку с автографом, а на вопрос о разнице между россиянами и украинцами эмоционально указал на голову и сердце, подчеркнув, что украинцы – "бойцы и победители".

Все может резко поменяться

Несмотря на заметное потепление, эксперты предупреждают, что взгляды Трампа могут быстро меняться. Новым испытанием для лидеров станет встреча в Вашингтоне 28 июля, куда Зеленский приехал на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. В Белом доме рассчитывают, что Трамп сможет сыграть конструктивную роль в переговорах и добиться мирного соглашения.

Напомним, Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. По его словам, переломным моментом в его отношениях с президентом США стала личная встреча в Ватикане.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. Глава государства посетит похорон сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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