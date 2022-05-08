В Украину приехал глава парламента Норвегии и встретился с Зеленским. Фото
В Киев в воскресенье, 8 мая, приехал с визитом президент Стортинга – однопалатного парламента Норвегии – Масуд Гарахани. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, Зеленский выразил благодарность норвежскому народу за поддержку украинцев с первого дня войны. Глава государства отметил финансовую и гуманитарную помощь со стороны Норвегии, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.
"Рад нашей встрече. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за возможность выступить в вашем парламенте", – обратился Зеленский к Гарахани.
Последний сказал, что речь украинского президента в Стортинге была исторической.
Гарахани подчеркнул, что для него честь посетить Украину. "Сегодня моя страна как раз отмечает день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие", – заявил президент Стортинга.
Он признался, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.
"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", – сказал политик.
В ходе переговоров представители двух стран обсудили укрепление безопасности Украины. Зеленский поблагодарил Норвегию за передачу ВСУ оборонного вооружения.
Также политики обсудили подходы к дальнейшим санкциям против России и затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.
Как писал OBOZREVATEL:
8 мая в Украину также прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. В День памяти и примирения она почтила память всех жертв Второй мировой войны и гитлеровского режима.
В этот день Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, который посетил Киев.
А в Ужгород приехала первая леди США Джилл Байден. Там она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.