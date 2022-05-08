В Украину приехал глава парламента Норвегии и встретился с Зеленским. Фото

В Киев в воскресенье, 8 мая, приехал с визитом президент Стортинга – однопалатного парламента Норвегии – Масуд Гарахани. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, Зеленский выразил благодарность норвежскому народу за поддержку украинцев с первого дня войны. Глава государства отметил финансовую и гуманитарную помощь со стороны Норвегии, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.

"Рад нашей встрече. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за возможность выступить в вашем парламенте", – обратился Зеленский к Гарахани.

Видео дня

Последний сказал, что речь украинского президента в Стортинге была исторической.

Гарахани подчеркнул, что для него честь посетить Украину. "Сегодня моя страна как раз отмечает день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие", – заявил президент Стортинга.

Он признался, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.

"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", – сказал политик.

В ходе переговоров представители двух стран обсудили укрепление безопасности Украины. Зеленский поблагодарил Норвегию за передачу ВСУ оборонного вооружения.

Также политики обсудили подходы к дальнейшим санкциям против России и затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Как писал OBOZREVATEL: