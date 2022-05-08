Первая леди США Джилл Байден побывала в Ужгороде и посетила школу, где разместили переселенцев. Видео

Первая леди США Джилл Байден 8 мая прибыла в Украину. Она посетила с визитом Ужгород.

Джилл Байден встретилась там с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.

"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", - говорится в сообщении.

Первая леди США в сопровождении своей украинской коллеги в День матери посетила школу, где разместили переселенцев, спасавшихся от войны, которую Россия принесла к ним домой

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"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишнее Немецкое", - отметили в Закарпатском облсовете.

По соображениям безопасности, визит Джилл Байден в Украину не анонсировался, его держали в максимальной тайне. По этим же соображениям журналистов на встречу с американской первой леди не пригласили, там были только представители Белого Дома.

В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава немецкого Бундестага прибыла с визитом в Киев. Она почтит память жертв Второй мировой войны и проведет переговоры с высшим руководством Украины.