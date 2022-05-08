Премьер Хорватии прибыл в Киев и провел переговоры с Зеленским. Фото

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андрей Пленковичем, который прибыл с визитом в Киев. Политики обсудили усиление санкционного давления на РФ, а также сотрудничество в сфере безопасности и энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Украинский лидер поблагодарил народ и правительство Хорватии за поддержку в тяжелое время войны.

"Хорватия является принципиальным участником нашей антивоенной коалиции. Мы вместе защищаем право не только наших граждан, но и каждого европейского народа на независимую и демократическую жизнь. Мы вместе защищаем будущее объединенной Европы и делаем все, чтобы вернуть силу международному праву", – подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, ключевыми темами встречи были безопасность и шаги, необходимые для поддержки Украины в борьбе за свободу. "В частности, это шаги в оборонной, экономической, энергетической сферах, а также взаимодействие на уровне ЕС", – отметил он.

Глава государства также сообщил, что во время переговоров шла речь об усилении давления на Россию. Зеленский поблагодарил Хорватию за готовность поддержать шестой санкционный пакет Евросоюза.

"Хорватия имеет значительный опыт в разминировании территорий, и я обратился с просьбой оказать нашему государству необходимую помощь, особенно по нашей программе восстановления Украины", – добавил президент.

Еще одной темой встречи была интеграция Украины в Евросоюз. Также Зеленский и Пленкович уделили много времени вопросу прекращения войны.

Премьер Хорватии отметил, что его страна высоко ценит устойчивость и сопротивление, которое оказывает украинский народ, и уважает героизм военных, защищающих свои дома, семьи и свою Родину.

"Хорватия последовательно поддерживала Украину в политическом, дипломатическом, правовом, финансовом, гуманитарном и техническом плане. И мы будем продолжать оказывать эту помощь, ясно понимая, что мы делаем это как страна, которая всегда была убеждена в том, что мы находимся на правильной стороне истории, на правильной стороне этики", – подчеркнул Пленкович.

Политик добавил, что его страна поддерживает европейские устремления Украины и ее народа. Также он сообщил, что с 8 мая в Киев возвращается посол Хорватии, что "также является мощным сигналом поддержки украинцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия присоединилась к ряду европейских стран, которые приняли решение выслать российских дипломатов из-за войны против Украины. Страну покинуло 18 дипломатов и более 20 человек административно-технического персонала диппредставительства РФ.