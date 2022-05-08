Глава немецкого Бундестага прибыла с визитом в Киев: появились подробности. Фото

В Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. В День памяти и примирения она почтит память всех жертв Второй мировой войны и гитлеровского режима.

Также Бас проведет переговоры с руководством Украины. Об этом сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса.

"Глава Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры", - написал Брисс.

Свой твит он сопроводил хэштегом #StandWithUkraine и фото главы Бундестага, выходящей из поезда на вокзале в Киеве.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бундестаге раскритиковали Шольца из-за позиции по оружию для Украины. Немецкие депутаты отметили, что времени на длительные размышления и дискуссии на фоне агрессии России против Украины попросту нет.

Также сообщалось о решении Бундестага дать тяжелое оружие Украине.