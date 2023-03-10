Премьер-министр Финляндии прибыла с визитом в Украину и вместе с Зеленским почтила память ''Да Винчи''. Фото

В пятницу, 10 марта, с визитом в Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

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Подходящие фото опубликовало издание NV. На кадрах – политики с цветами идут за траурной процессией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В этот день тело "Да Винчи" привезли в Михайловский Златоверхий собор. Церемонию посетили Марин и Зеленский.

После заупокойной службы почетный караул и катафалк с телом "Да Винчи" отправятся с Михайловской площади в Майдан Незалежности. Там прощание с воином продолжится. Защитника похоронят на одном из кладбищ Киева.

Напомним, что это уже не первый визит Марин в Украину во время полномасштабной войны. Она побывала в Киевской области и в столице в мае прошлого года. Тогда политик посетила разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бучу, собственными глазами увидев последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты.

Кроме того, премьер Финляндии регулярно выражает непреклонную поддержку нашему государству. Политик считает, что единственный путь к миру в Европе – это прекращение военных действий страной-агрессором Россией. Именно поэтому, убеждена Марин, Европа не перестанет поддерживать Украину и будет посылать государству, ставшему жертвой российской агрессии, все больше тяжелой техники и вооружений.

По мнению главы финского правительства, Россия неизбежно проигрывает войну против Украины, которую сама развязала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 марта Украину посетил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Основной темой встречи стало "зерновое соглашение", срок которого истекает 19 марта и за продление которого выступает ООН;

– 3 марта с официальным визитом в Украину побывал президент Латвии Эгилс Левитс. Во Львове он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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