Зеленский прибыл во Львов вместе с президентом Латвии: они почтили память погибших воинов. Фото

В Украину с официальным визитом 3 марта прибыл президент Латвии Эгилс Левитс. Во Львове он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Вместе главы двух государств почтили память павших в войне с Россией украинских воинов. Далее запланированы переговоры между Левитсом и Зеленским, а после их завершения – совместный брифинг.

Во Львове президент Зеленский также посетил раненых защитников Украины.

"Львовщина. Посетили наших защитников, которые, в частности, воевали на Бахмутском направлении. Спасибо воинам за службу, за героическую защиту нашей Родины. Спасибо военным медикам за всю работу, службу, особенно за этот год. За то, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев", – отметил глава государства.

Несокрушимым воинам были вручены государственные награды.

Латвия оказывает Украину мощную и системную поддержку. Кроме военной помощи, которая к концу января достигла 1% ВВП этой страны и превысила 300 миллионов евро, речь идет и о значительной ее роли в противодействии российской пропаганде. Латвия последовательно отстаивает право Украины на самозащиту, необходимость нанесения сокрушительного поражения России и привлечения к ответственности российских чиновников за войну против Украины.

Так, в начале 2023 года в Латвии заявили, что Кремль ведет войну со всем Западом, поэтому разгром России – в интересах всего цивилизованного мира. При этом единственным приемлемым вариантом может быть только полный разгром государства-агрессора, в противном случае "Россия через пять лет может нарастить свой военный потенциал".

В середине февраля в Латвии решили отбирать автомобили у пьяных водителей и передавать украинской армии на фронт. Соответствующее решение было принято латвийским Сеймом.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщала, что президент Латвии готов стать адвокатом Украины в создании Спецтрибунала для России. Эгилс Левитс уже поднимает вопрос поддержки Украины на всех международных встречах.

Напомним, ранее латвийский президент заявил, что вступление Украины в НАТО – прежде всего в интересах Североатлантического альянса. После завершения войны с Россией Украина "будет иметь одну из лучших армий в мире", поэтому ее членство в оборонном блоке усилит безопасность в Европе.

В то же время он уверен, что практически все члены Евросоюза хотят видеть Украину в единой европейской семье. Так что наше государство, считает Левитс, может пройти путь к полноправному членству в ЕС быстрее, чем это удавалось другим. Единственное препятствие сейчас – развязанная Россией полномасштабная война, которая тормозит проведение необходимых для вступления реформ в Украине.