В Украину прибыл с визитом министр иностранных дел Эстонии. Фото

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник, 21 марта, прибыл с визитом в Украину. Политик посетил заседание Верховной Рады.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото Рейнсалу в зале заседаний украинского парламента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня в Верховной Раде отличные гости! Нас посетил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Спасибо Эстонии и эстонскому народу за все, что они делали и делают для Украины!" – написал Гончаренко.

В свою очередь председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что провел встречу с Урмасом Рейнсалу, в ходе которой выразил благодарность Эстонии за ее оборонную помощь и лидерство в инициативе по закупке странами ЕС боеприпасов для Украины.

Также стороны обсудили привлечение России к ответственности за преступления против Украины, в частности создание механизма компенсаций, реестра убытков и спецтрибунала для РФ.

Стефанчук указал на важность санкционного давления на Москву, выразив надежду на эффективность 11-го пакета ограничений.

Кроме того, спикер парламента заявил, что Украина сегодня фактически играет роль страны НАТО, сдерживая агрессию России.

"Выразил надежду, что в ближайшее время будет подписана декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас по евроатлантической интеграции Украины. Это поможет союзникам начать дискуссию по рассмотрению заявки Украины на членство в НАТО", – сообщил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ранее призвал очистить Совет Европы от россиян. По его мнению, работа граждан РФ в этом европейском органе после исключения из него России подрывает доверие к нему.

– Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Запад скорее предоставить Украине истребители, чтобы приблизить победу Киева в войне с Россией. Такое вооружение может помочь значительно снизить потери украинской армии на фронте.

– Эстония запросила у Германии согласие на поставку в Украину кассетных боеприпасов. Таллин намерен удовлетворить запрос украинской стороны.