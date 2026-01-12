В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: назван новый срок

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины указ о продлении военного положения и мобилизации. В случае утверждения парламентом они будут продлены на 90 суток, до 4 мая текущего года.

Соответствующие проекты законов появились на сайте украинского законодательного органа. После рассмотрения в профильном комитете оба законопроекта вынесут на голосование в зале ВРУ

Президент 12 января внес в ВРУ законопроекты об утверждении указов о продлении всеобщей мобилизации (№14367) и правового режима военного положения (№14366). С документами можно ознакомиться на сайте парламента.

Оба документа предусматривают продление всеобщей мобилизации и военного положения на 90 дней. Учитывая то, что, согласно предыдущему решению, и мобилизация, и военное положение будут действовать до 3 февраля 2026-го, в случае утверждения депутатами указов Зеленского они будут продлены до 4 мая.

Согласно устоявшейся процедуре, законопроекты должен рассмотреть профильный комитет – Комитет ВРУ по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки.

На голосование же они могут быть вынесены, по прогнозу народного депутата Ярослава Железняка, уже на этой неделе, 13-15 января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в декабре депутаты Верховной Рады предоставили рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберіг". Соответствующее решение поддержали 282 депутата Верховной Рады.

Утвержденный закон направлен на повышение эффективности деятельности центров рекрутинга ВСУ "для гарантированного доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом".

