В Украине появилось дополнительное основание для демобилизации военных: депутаты Рады поддержали решение

В Украине появилось дополнительное основание для демобилизации военнослужащих. Теперь с военной службы можно уволиться по семейным обстоятельствам – в случае если у защитника погибли или пропали без вести близкие родственники.

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Соответствующий законопроект большинством голосов приняли депутаты Верховной Рады 3 мая. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под близкими родственниками закон подразумевает родителей, детей, родных и сводных братьев и сестер, бабушек и дедушек.

"Во время выступления призвал Раду принять этот законопроект быстрее. И коллеги прислушались, законопроект принят сразу за основу и в целом!" – рассказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне депутаты Рады приняли проекты постановлений о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 20 мая еще на 90 дней – до 18 августа 2023 года.

– Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия во время медосмотра. Законом предусмотрен ряд болезней, при наличии которых могут временно не взять на службу или вовсе признать непригодным.

– О том, какие изменения в мобилизации будут в мае и возможно ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ, читайте в материале по ссылке.