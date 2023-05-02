В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Депутаты Верховной Рады приняли проекты постановлений, которыми по указу президента продлили в Украине действие военного положения и общей мобилизации. Продолжатся они еще 90 суток – с 20 мая до 18 августа 2023 года.

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Речь идет о постановлениях №9259 о продлении сроков действия военного положения и №9260 – продлении всеобщей мобилизации. О том, что народные депутаты провели соответствующее голосование, во вторник, 2 мая, сообщил в Telegram парламентарий Ярослав Железняк.

Он уточнил, что действие военного положения и мобилизации продлевается с 05 часов 30 минут 20 мая на 90 суток – то есть до 18 августа 2023-го.

За постановление №9259 свои голоса отдали 324 народных избранника, за №9260 – 333 нардепа.

Отметим, что военное положение и мобилизацию в связи с ним в Украине впервые ввели в начале полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года. После этого действие особого режима продлевали уже шесть раз.

Все это время в стране проводится призыв на военную службу граждан военнообязанного возраста (18-60 лет), мужчинам в большинстве своем запрещено выезжать за границу.

Борьба украинского народа против российского агрессора продолжается и сейчас Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению. Но официальной информации о том, что в связи с ним в стране ожидается усиление мобилизации, нет. В Минобороны и региональных ТЦК и СП отмечают, что призыв в ряды ВСУ происходит планово, согласно установленным высшим военным руководством заданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают отправлять на фронт большинство военкомов из ТЦК и СП, заменив их военными, которые уже воевали и, к примеру, получили ранения, но могут служить в тылу. Президент дал соответствующее поручение главнокомандующему ВСУ.

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