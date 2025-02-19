'В Украине никто не верит Путину': Зеленский рассказал, сколько украинцев поддерживают уступки россиянам. Видео

Украинцы не верят кремлевскому диктатору Владимиру Путину и не готовы согласиться со всеми уступками, которых от нас хочет Россия. Cпецпредставителю президента США по вопросам Украины и РФ Киту Келлогу (который 19 февраля прибыл в Киев) стоило бы выйти на улицы и расспросить об этом людей.

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Соответствующее заявление сделал глава Украинского государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 19 февраля. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно учитывать мнение жителей нашей страны.

"Мне кажется, мы должны в первую очередь смотреть на то, а что об этом думает народ, который воюет с этим врагом? Идти на все уступки России? Это поддерживает 1% населения. Это является ответом на все.

Так нельзя, они виноваты, нельзя их [русских] отмывать как деньги – нельзя отмывать, просто как грязные деньги отмывают, грязных людей. Просто это невозможно. Потому что тебе никто не поверит. Оно так кажется, что можно решить какими-то договоренностями, документами и так далее. Но это невозможно. В Украине никто не верит Путину", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня (то есть 19 февраля) Келлог сможет ознакомится с рейтингами, которые интересуют американских партнеров.

"Для меня очень важно, чтобы он сам походил по Киеву, по другим городам... Чтобы он пообщался с людьми: доверяют ли они своему президенту, доверяют ли они Путину. Пусть спросит о [Дональде] Трампе: что они думают после таких заявлений..." – посоветовал Зеленский.

Он назвал очень важным такой диалог с людьми. "Мы не хотим его водить куда-то. Пусть сам выберет... Это очень важно: понять вживую, что происходит. А дальше, как я и сказал, я готов с ним поехать на фронт. Я поеду с ним!.. И там пускай пообщается с военными", – сказал президент.

Он посоветовал Келлогу спросить у защитников Украины, готовы ли они бросить все и срочно голосовать, не имея никаких гарантий безопасности для своей страны. "Ну пускай у них спросит, у людей, которые здесь живут и воюют", – заявил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киев утром 19 февраля приехал спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. На железнодорожном вокзале его встретила посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк.

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