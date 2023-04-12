В Украине не будет никакой руины: Зеленский о финансовой поддержке от стран-союзников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финансовой поддержке от стран-союзников и восстановлении нашего государства после войны. Он отметил, что в Украине не будет никакой руины.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 12 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Перед этим он принял участие во встрече в Вашингтоне, к которой присоединились министры финансов стран-партнеров, представители Еврокомиссии и руководители международных финансовых институций: МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

В первую очередь они говорили о восстановлении Украины после завершения войны.

"Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть более активными, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", – сказал президент.

Он отметил, что мир знает, как можно помочь Украине: все активы России, российских чиновников и олигархов должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому РФ принесла боль и страдания. "Российские активы должны пойти на возобновление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем", – добавил гарант.

Глава государства также провел в Киеве встречу с двухпартийной делегацией Сената США. Во время нее стороны обсудили ситуацию на поле боя и то, как Украина использует финансовую и военную помощь Штатов.

"Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. Относительно каждого цента и каждой единицы оружия партнеры имеют полное видение. И это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с выпуском курсантов заведений высшего образования системы МВД Украины. На торжественном событии было около 400 выпускников вузов.

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