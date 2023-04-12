В Украине находятся военные США и Латвии, но участия в войне не принимают: официальные заявления Белого дома и Риги

В США и Латвии подтвердили, что их военные находятся в Украине. Однако там подчеркнули, что военнослужащие этих двух стран не участвуют в боевых действиях на территории нашего государства.

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Об этом в среду, 12 апреля, заявили в Белом доме и министерстве обороны Латвии. Там рассказали, в каких процессах задействованы их военные на территории Украины.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в посольстве США в Украине есть "незначительное военное присутствие". Об этом он сказал в интервью Fox News.

Кирби подчеркнул: эти военнослужащие не воюют на поле боя, а работают вместе с офисом атташе по вопросам обороны. Военные задействованы в работе над отчетностью относительно военной помощи, поступающей в Украину.

"Не было никаких изменений в решении президента о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне", – отметили в Белом доме.

В Риге же сообщили, что латвийских военнослужащих отправили в Украину для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и грузов. В минобороны страны подчеркнули, что они не участвуют в боевых действиях, передает Delfi.

В ведомстве также добавили, что они принципиально не комментировали информацию об утечке документов Пентагона, поскольку "очевидно, что цель этого действия – дискредитация Вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Напомним: ранее в СМИ писали, что в одном из попавших в сеть документов Пентагона якобы говорилось о том, что в феврале и марте в Украине находились 50 британских спецназовцев, а также 17 латвийских, 15 французских, 14 американских и один нидерландский военнослужащих.

Там не было сказано, чем именно эти военные занимались на территории нашей страны. Минобороны Великобритании тогда предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть предположительно секретных документах США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Государственном департаменте США заверили, что утечка секретных документов американского министерства обороны не повлияет на военную помощь Украине. Пентагон уверяет, что круглосуточно изучает объем данных.

– Издание CNN написало, что утечка документов якобы заставила Украину изменить свои военные планы.

– Некоторые из военных документов США, слитых в сеть, не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подделкой. Проверка продолжается, какой процент уже исследован, не уточняется.

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