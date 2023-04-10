Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов США, скандал вызвал горячую дискуссию – CNN

Утечка секретных документов министерства обороны США вынудила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов.

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В то же время утечка побудила Пентагон предпринять шаги по сокращению потока таких крайне важных документов. Об этом сообщает издание CNN.

Масштабная утечка произошла как раз тогда, когда США и Украина начали разрабатывать взаимно более доверительные отношения, а не просто обмениваться разведывательными данными. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях.

В Пентагоне заверили, что были предприняты межведомственные усилия, направленные на оценку того, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

В США выразили особую обеспокоенность по поводу утечки военной информации об Украине, что мешает стране на поле боя. Американские чиновники отметили, что в обнародованных документах отмечаются сложности в оценке "продолжительности операций Украины". Также в США заявили, что вызывает тревогу один из февральских документов под названием "Россия – Украина: битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года".

"Достичь выгод для Украины будет трудно, но публичное обнародование частной оценки США, указывающей на вероятный тупик на год, не помогает", – сказал чиновник.

Другие союзники США также высказали обеспокоенность по поводу утечки документов. Дипломаты из некоторых стран, упомянутых в документах, сказали, что публичное раскрытие этой информации их разочаровывает и вредит репутации США. На сегодняшний день союзники США проводят оценку ущерба, пытаясь определить, не были ли какие-либо из их собственных источников и методов скомпрометированы утечкой.

Напомним, 7 апреля издание The New York Times сообщило, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, с завышением западных оценок количества погибших воинов ВСУ и занижением оценок ликвидированных оккупантов.

Сразу же российские пропагандисты решили использовать эту информацию в своих целях и отредактировали ее. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

К слову, в Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

В дальнейшем стало известно, что в соцсети попала новая порция секретных документов США об Украине, а также Китае и Ближнем Востоке. В Пентагоне признали, что масштаб утечки наряду с чувствительностью данных может нанести огромный ущерб.

При этом масштабная утечка секретных документов из Пентагона может свидетельствовать о том, что спецслужбы США шпионят не только за командованием страны-агрессора России, но и подслушивают своих союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что просочившиеся в сеть секретные документы западной разведки относительно Украины, Китая и Ближнего Востока могли быть подделаны. В частности, с целью ввести в заблуждение людей о происхождении данных или же чтобы распространить дезинформацию, которая в первую очередь может нанести вред интересам американской безопасности.

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