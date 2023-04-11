"Относимся к ситуации очень серьезно": в США заявили, что некоторые из слитых секретных документов Пентагона были подделаны

Некоторые из военных документов США, слитых в сеть, не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подделкой. Проверка еще продолжается, какой процент уже исследован, не уточняется.

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Пентагон относится к ситуации очень серьезно, заверил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Его цитирует "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник отметил, что в некоторых материалах, появившихся в открытом доступе, были обнаружены элементы подделки.

"Пока я не могу говорить об их подлинности. Американцы должны знать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Президент проинформирован об этом и дальше будет получать обновленные данные. минобороны также наблюдает за этим. И минюст США ведет уголовное расследование", – рассказал Кирби.

Он добавил: "Нет никаких оправданий тому, что эти документы были слиты". Недопустимо, чтобы информация со специальным допуском попадала в интернет, она должна быть защищена.

По словам сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома, Штаты поддерживают контакт со странами-союзниками по этому вопросу.

В частности, об инциденте уведомили президента Украины Владимира Зеленского. Говорил ли с ним американский глава Джо Байден, Кирби не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Государственном департаменте США заверили, что утечка секретных документов американского министерства обороны не повлияет на военную помощь Украине. Пентагон заверяет, что круглосуточно изучает объем данных.

– Издание CNN написало, что утечка документов якобы заставила Украину изменить свои военные планы.

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