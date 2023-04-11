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"Относимся к ситуации очень серьезно": в США заявили, что некоторые из слитых секретных документов Пентагона были подделаны

Дарья Дурова
Новости политики
1 минута
6,8 т.
Расследование слива секретных документов США

Некоторые из военных документов США, слитых в сеть, не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подделкой. Проверка еще продолжается, какой процент уже исследован, не уточняется.

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Пентагон относится к ситуации очень серьезно, заверил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Его цитирует "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Джон Кирби

Чиновник отметил, что в некоторых материалах, появившихся в открытом доступе, были обнаружены элементы подделки.

"Пока я не могу говорить об их подлинности. Американцы должны знать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Президент проинформирован об этом и дальше будет получать обновленные данные. минобороны также наблюдает за этим. И минюст США ведет уголовное расследование", – рассказал Кирби.

Он добавил: "Нет никаких оправданий тому, что эти документы были слиты". Недопустимо, чтобы информация со специальным допуском попадала в интернет, она должна быть защищена.

По словам сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома, Штаты поддерживают контакт со странами-союзниками по этому вопросу.

В частности, об инциденте уведомили президента Украины Владимира Зеленского. Говорил ли с ним американский глава Джо Байден, Кирби не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Государственном департаменте США заверили, что утечка секретных документов американского министерства обороны не повлияет на военную помощь Украине. Пентагон заверяет, что круглосуточно изучает объем данных.

– Издание CNN написало, что утечка документов якобы заставила Украину изменить свои военные планы.

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