Утечка документов не повлияет на военную помощь Украине – Госдеп

В Государственном департаменте США заверили, что утечка секретных документов министерства обороны государства не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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Об этом сказал заместитель спикера ведомства Ведант Пател на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник, 10 апреля, передает "Укринформ". Он заявил, что позиция Вашингтона относительно Украины в любом случае останется неизменной.

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, против которой РФ больше года ведет полномасштабную войну, "сколько будет необходимо", подчеркнул Пател.

Также американский чиновник отметил, что военно-политическое руководство Украины планирует военные операции самостоятельно, без участия посторонних государств.

8 апреля газета The New York Times сообщила, что в сети появилась новая порция документов США, в том числе и секретных, относительно Украины, Китая и Ближнего Востока. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных. Официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Издание CNN написало, что утечка такой информации якобы заставила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, ПВО, размерах и готовности батальонов.

10 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США все еще работают над определением масштабов утечки секретной информации. Пентагон круглосуточно изучает объем данных.

Этот инцидент обеспокоил Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке информации с подробным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением. В ОП тогда заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что ожидаемое контрнаступление украинской армии, вероятно, начнется в ближайшие недели. Решение о деоккупации, в частности, захваченного Россией Крыма, должны принимать власти Украины.

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