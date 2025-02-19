'Мы очень далеко': Трамп поддерживает размещение в Украине военного контингента Европы, но не США. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения европейского военного контингента в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. В то же время, он категорически отверг возможность участия американских войск в такой миссии.

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Такое заявление Трамп сказал во время беседы с журналистами во вторник, 19 февраля. Он отметил, что Великобритания, Франция и другие страны могут рассмотреть возможность отправки миротворческих сил.

По его словам, если Европа сочтет это необходимым, он не будет отрицать.

"Если они хотят, я поддерживаю это. Думаю с этим все будет хорошо. Знаю, что Франция это упоминала, и Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, Европа увидит, что это будет нужно, хорошо, пусть это будет. Мы очень далеко, мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут. Я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие", – заявил американский лидер.

Кроме того, на вопрос, рассматривает ли он возможность полного вывода американских военных из Европы в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, Трамп ответил, что такой вопрос вообще не обсуждался и он не поддерживает такой шаг.

Напомним, Дональд Трамп также в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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