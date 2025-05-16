Рубио назвал встречу Трампа и Путина 'единственным шансом' для завершения войны в Украине. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что существует "единственный шанс" для завершения войны в Украине. По его мнению, мир возможен только после личной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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Американский чиновник также рассказал, что Трамп является выдающимся "миротворцем", который стремится положить конец войнам на планете, поэтому мир должен "быть счастливым" из-за того, что США возглавил именно он. Такие заявления Рубио сделал в эфире телеканала Fox News 15 мая.

Отвечая на вопрос ведущего, Рубио повторил ранее высказанный им тезис, что "ключ" от мира для Украины – в личной встрече Трампа и Путина.

"Это моя оценка. Кстати, я думаю, что это и оценка президента (президента США Дональда Трампа. – Ред.). Сегодня (эфир состоялся 15 мая. – Ред.) он публично заявил, что единственный способ достичь прорыва здесь... Сейчас ничего не произойдет, учитывая то, что мы знаем после месяцев работы над этим, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет напротив Владимира Путина за столом переговоров, не положит карту на стол переговоров", – сказал госсекретарь.

По его словам, именно эта встреча является "единственным шансом на мир на данный момент" с учетом того, что "мы видели за последние несколько недель".

"Были переговоры, были поездки, встречи. Но в конце концов, я думаю, мы пришли к выводу, и вполне справедливо, как и президент, что единственный способ, которым это произойдет, если у этого есть шанс, – это прямое взаимодействие президента с Владимиром Путиным. Я еще не знаю даты или места этой встречи, но это действительно единственный шанс на данный момент. И я думаю, что здесь есть много стран, которые также в частном порядке разделяют эту оценку", – заявил госсекретарь США.

Также он рассыпался в комплиментах в адрес Трампа, который провозглашает "самые впечатляющие и значимые речи" и является "миролюбцем".

"Президент на днях в Саудовской Аравии произнес, возможно, одну из самых впечатляющих своих речей за время президентства и одну из самых значимых речей американского президента за рубежом за последние десятилетия. Одна из вещей, о которых он говорит, – это то, что он хочет видеть больше строительства и меньше бомбардировок. Он хочет видеть, как мы строим, а не разрушаем. Президент, честно говоря, является миролюбцем. Это человек, который бы это сделал. Хочет остановить войны, предотвратить войны и положить конец войнам. Именно этого и стремится достичь президент", – отметил Рубио.

По словам топ-чиновника администрации Трампа, американский президент не хотел бы расходовать деньги на военные нужды, он предпочитает тратить их "на создание богатства, процветание и развитие человечества" и "именно этого он пытается достичь.

Рубио также выразил удивление, что Трамп-"миротворец" не у всех вызывает такой восторг, как у представителей его собственной команды.

"Мне только что, несколько минут назад, здесь, в СМИ, задали вопрос по этому поводу. И я сказал, что до сих пор не понимаю, почему некоторые критикуют президента. Они должны быть счастливы, что президент самой могущественной державы на планете является миротворцем, который стремится предотвратить войны и остановить текущие конфликты. Я думаю, мы должны очень гордиться, что у нас есть президент, который стремится к миру, стремится остановить смерти и разрушения – в этом случае в войне между Россией и Украиной, которая длится уже слишком долго, унесла тысячи и тысячи жизней и восстановление после которой действительно будет стоить миллиарды долларов", – заявил госсекретарь США.

Напомним, накануне Трамп заявил, что сдвигов в вопросах между Украиной и РФ не будет, пока он не встретится с Путиным. Мол, только он способен положить конец войне.

Также президент США прокомментировал участие России в переговорах в Турции, отметив, что не разочарован российской делегацией, уровень которой Москва снизила накануне визита в Стамбул, а также тем, что Путин демонстративно проигнорировал его призыв "встретиться немедленно" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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