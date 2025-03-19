В США заявили о новом этапе переговоров в Саудовской Аравии по итогам переговоров Трампа и Путина

В Джидде (Саудовская Аравия) состоится новый этап переговоров между Соединенными Штатам и Россией. Встреча делегаций запланирована на 23 марта.

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В ходе встречи российская и американская стороны будут отталкиваться от договоренностей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью Fox News рассказал спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По его словам, в Саудовскую Аравию на встречу с российской делегацией поедут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и государственный секретарь Марко Рубио. Также в ходе интервью Уиткофф уточнил, что договоренности о прекращении огня предусматривают паузу в ударах по всей инфраструктуре в целом, а не только по энергетике.

Кроме того, спецпредставитель президента США отметил, что вопрос о прекращении ударов по инфраструктуре и целям в акватории Черного моря уже согласован с россиянами. По его словам, сейчас США ждут поддержки от украинской стороны.

"Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде, и мы проведем хороший разговор, чтобы добиться положительных результатов", – заявил Уиткофф.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его результату, Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в дальнейших переговорах о прекращении огня.

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