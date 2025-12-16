В США впервые заявили, что дадут России военный ответ, если Кремль снова нападет на Украину, – Туск

В случае если Россия снова нападет на Украину, то Соединенные Штаты Америки привлекут армию к ответному удару за нарушение мирного договора со стороны Москвы. Вашингтон обязуется предоставить Украине гарантии безопасности.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит Onet. Его заявление прозвучало по итогам саммита с участием США и Европы в Берлине.

"Стив Уиткофф однозначно заверил, что Америка будет привлечена к гарантиям безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было никаких сомнений, что в случае нарушения условий прекращения огня ответ США будет военным", – сказал он.

Глава польского правительства назвал фактом то, что "впервые так четко было видно, что американцы, европейцы и украинцы находятся на одной стороне".

Туск также подчеркнул, что единственной реальной возможностью заставить Россию начать серьезные переговоры об окончании войны, или по крайней мере о перемирии, является объединение всего Запада.

"Необходимо, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин видели, что между этими тремя сторонами невозможно вбить клин", – отметил он.

Что предшествовало

Напомним, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку над тремя основными документами: рамочный план из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Украинский президент подчеркнул, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!