В США сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию – Axios

Верхняя палата Конгресса США готовит сразу три законопроекта, цель которых заключается в усилении давления на страну-агрессор Россию. По словам законодателей и их помощников, комитет по международным отношениям готов принять соответствующие решения уже 22 октября.

Видео дня

Примечательно, что решение комитета совпадет с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает Axios.

Конгресс США хочет надавить на РФ

В случае принятия законопроекты позволят двухпартийной группе сенаторов набрать обороты для действий против Москвы. Также источники утверждают, что этим решением конгрессмены пошлют "сигнал о том, что Вашингтон готов к эскалации".

Председатель Комитета по иностранным делам Джеймс Риш подчеркнул, что Конгресс намерен сделать как можно больше, чтобы дать отпор России. В свою очередь высокопоставленный член комитета Джин Шахин заявила, что "поскольку Белый дом не желает действовать, важно, чтобы Конгресс предпринял какие-то действия". Представительница Демократической партии выразила оптимизм по поводу того, что в Конгрессе появятся законопроекты, которые затруднят для России дальнейшее ведение войны.

Ожидается двухпартийная поддержка

По словам законодателей, по всем трем законопроектам, направленным на давление в отношении России, ожидается поддержка как со стороны Республиканской, так и Демократической партии.

Один из законопроектов предусматривает признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Другой законопроект предполагает введение экономических санкций против Китая за поддержку военных действий России. Третий законопроект предусматривает повторное использование замороженных российских активов, хранящихся в США, с последующим их переводом в Украину каждые 90 дней.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская оккупационная армия не намерена прекращать огонь в Украине. В ведомстве выдали, что призывы о перемирии прямо сейчас противоречат тому, о чем договорились диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на Аляске.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что комитеты Европейского парламента поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российского газа и нефти. В частности, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, начиная с 1 января 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!