В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская оккупационная армия не намерена прекращать огонь в Украине. В ведомстве выдали, что призывы о перемирии прямо сейчас противоречат тому, о чем договорились диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на Аляске.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выдал, что Москва стремится "устранить первопричины конфликта". Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Снова басни о нацистах

Глава российского дипломатического ведомства дал понять, что результаты саммита США – Россия на Аляске в августе 2025 года не подразумевают немедленного прекращения огня в Украине. Лавров выдал, что сейчас некоторые пытаются убедить американцев изменить точку зрения.

Также глава МИД рассказал, что контакты российской и американской стороны по поводу войны подразумевает долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта.

"Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит... Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться", – сказал Лавров.

Также он добавил, что немедленное прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины означало бы, что Москва забыла о "первопричинах конфликта". Кроме того, Лавров выдал, что немедленное прекращение огня означало бы, что "большая часть Украины остается под властью нацистов".

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на текущей неделе, пока отложена. В связи с этим организация саммита президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина теперь тоже под вопросом.

