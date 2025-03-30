В штаб-квартире НАТО состоялось заседание по Украине: Генштаб ВСУ рассказал детали

В Брюсселе (Бельгия) на днях прошло заседание по Украине. Мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО под председательством главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и рассказали детали заседания. В частности, в ходе мероприятия, военный представитель Миссии Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан проинформировал партнеров о текущей ситуации безопасности в Украине и ходе боевых действий.

В свою очередь, бригадный генерал Геннадий Шаповалов, военный представитель ВС Украины при Специальной миссии НАТО по вопросам поддержки и подготовки для Украины (NSATU) и Группе содействия безопасности Украины (SAG-U), выступил с докладом, в котором были рассмотрены ключевые аспекты функционирования NSATU.

"Создание указанной миссии имеет целью синхронизировать и систематизировать международные усилия партнеров в интересах удовлетворения средне- и долгосрочных потребностей Сил обороны Украины", – говорилось в его докладе.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам противодействия информационным вызовам и российской пропаганде. Заместитель начальника Главного управления коммуникаций ВС Украины полковник Андрей Дида поделился опытом борьбы с российскими информационными атаками в условиях отражения полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

"Сегодня Российская Федерация совершает не только вооруженную агрессию против Украины, но и ведет информационный терроризм против всего цивилизованного мира. Поэтому наша задача – вместе с партнерами совершенствовать механизмы противодействия российской пропаганде. Опыт Украины, которая противостоит российским гибридным атакам уже много лет, очень важен для наших партнеров и успешно ими используется", – подчеркнул Дида.

Ранее сообщалось, что Болгария, являющаяся членом НАТО, инициирует создание многонационального морского координационного центра для обеспечения безопасности судоходства в западной части Черного моря. Страна предлагает разместить его на своей территории.

Напомним, что немецкий историк Зенке Найтцель спрогнозировал, что нападение России на Литву возможно уже осенью. В частности, он подтвердил, что опасения того, что предстоящее лето может стать "последним мирным летом" для Германии, "достаточно сильны".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, США стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ к Пасхе – 20 апреля. В то же время в Белом доме понимают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

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