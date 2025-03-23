'Это может быть наше последнее мирное лето': немецкий историк не исключил нападение России на страны НАТО осенью 2025 года

Нападение России на Литву возможно уже осенью. Предстоящее лето может стать последним мирным летом в Европе.

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Такой прогноз озвучил немецкий историк Зёнке Найтцель в интервью BILD. В частности, он подвтердил, что опасения того, предстоящее лето может стать "последним мирным летом" для Германии, "довольно сильны".

"Мы видим, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась – из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что в ходе этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", – сказал он.

Найтцель добавил, что вывод из последних трех лет может быть только один: следует быть готовыми и обороноспособными.

"Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он еще воюет в Украине", – считает историк.

Он также прокомментировал свои слова о том, что Бундесвер "практически не способен к реформам сам по себе".

По словам Найтцеля, "действительно нужно больше денег", чтобы Бундесвер стал боеспособным, но деньги "сами по себе ничего не решат".

"Попытки реформ уже предпринимались – при Аннегрет Крамп-Карренбауэр, при Кристине Ламбрехт, при Борисе Писториусе. Но все эти попытки реформ в итоге зашли в тупик. Потому что реформа Бундесвера не была проектом всего кабинета министров, а только проектом отдельных министров, которые не осмеливались перевернуть Бундесвер с головы на ноги", – сказал историк.

По его мнению, будущий канцлер Фридрих Мерц "должен сказать – это наш правительственный проект, это сейчас наш приоритет", в чем должны принять участие также министры транспорта, труда, строительства, поскольку Бундесвер – это "неотъемлемая часть инфраструктуры".

Найтцель также указал, что крупнейшей проблемой является дефицит боеприпасов.

"С 1990 года закупалось столько боеприпасов, сколько необходимо для учений – но не для войны. Даже во время холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но зачастую боеприпасов было только на 7-10 дней. Это остается главной проблемой и сейчас. Кстати, я бы также включил беспилотники в категорию боеприпасов", – сказал историк.

Он подтвердил, что Германии не имеет ударных дронов. По словам Найтцеля, "это огромная проблема", поскольку все дроны Бундесвера – это "технологии из эпохи зарубежных миссий", с которыми солдаты не обучены работать в боевых условиях, особенно ночью или в плохую погоду.

Немецкая разведка также столкнется с проблемой, если США прекратят разведывательную поддержку.

"У нас слишком мало спутников. Нам также нужна более мощная противовоздушная оборона: как защититься от ракет, вертолетов, самолетов?" – говорит Найтцель.

Он добавил, что до сих пор европейцы всегда надеялись на США, и напомнил, что во время войны в Косово 75% авиаударов наносили Соединенные Штаты.

"В Ираке, Афганистане европейцы были, грубо говоря, лишь вспомогательными войсками. А когда США ушли, европейцы тоже ушли, хотя у нас в ЕС 500 миллионов граждан. Мы всегда были в тени США", – сказал историк.

В то же время он сказал, что "если потребуется, демократии способны на многое", к тому же в НАТО есть и другие государства.

"Канада остантся в альянсе. Есть обнадеживающие сигналы из Парижа, Лондона, теперь и из Берлина, что, может быть, мы, европейцы, наконец научимся ходить сами", – резюмировал Найтцель.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 23 марта заявил, что война в Украине могла привести к началу Третьей мировой. Однако, по его словам, ситуация "отчасти под контролем".

Напомним также, по данным СМИ, США стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ к Пасхе – 20 апреля. В то же время в Белом доме понимают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

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