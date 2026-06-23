Кремль заявил, что Россия готова к проведению переговоров с Европейским Союзом. В то же время подробностей или потенциальных вариантов диалога там не сообщили, зато вновь пожаловались на Украину.

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Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, Брюссель уже предпринял попытку установить контакт с Москвой.

Что известно

В ответ на вопрос журналистов пропагандистских российских СМИ оготовности Москвы к диалогу с ЕС Ушаков кратко ответил: "Готовы". Кроме того, он заявил, что в Евросоюзе ранее пытались выйти на контакт с Россией. По его словам, со стороны Брюсселя предпринимались соответствующие попытки.

"Конечно, были некоторые попытки", – сказал кремлевский чиновник, не приведя никаких подробностей.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал циничную порцию лжи и заявил, чтоУкраина якобы пытается втянуть в войну Беларусь.

"Это явно направлено на то, чтобы расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", – сказал глава российского миновнешдея.

Переговоры ЕС и России

До этого европейские лидеры призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение боевых действий в Украине. Это решение позволит начать переговоры о заключении мирного договора.

В то же время главным претендентом на роль спецпосланника ЕС называют президента Финляндии Александра Стубба. Но глава Мянтюниеми (резиденция Стубба) не выражает желания представлять Европу.

"Лично я не считаю себя представителем в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", – заявлял он.

Напомним, что среди кандидатов на назначение спецпосланника, помимо Стубба, называли бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель, главу европейской дипломатии Каю Каллас и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Кроме того, рассматривали даже министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, у которого налажена хорошая коммуникация как со странами Запада, так и с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Кая Каллас отвергла предложение о назначении Герхарда Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может отстаивать интересы Москвы.

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