В России решили воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке: в ISW объяснили, что задумал Кремль

Кремль решил воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке в собственных целях. Российские чиновники уже начали проводить "параллели" между операцией США и Израиля против Ирана и полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Видео дня

Американские удары по Ирану, по мнению кремлевских чиновников, можно использовать для обвинений в адрес США в безрезультатности "мирных переговоров" при их посредничестве. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль использует войну на Ближнем Востоке

Аналитики отметили, что кремлевские чиновники взялись активно критиковать Соединенные Штаты за военные операции против Ирана и используют эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в переговорах по миру в Украине.

В частности, соответствующими заявлениями отличился 5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он раскритиковал риторику США относительно американо-израильских операций против Ирана и заявил, что президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хэгсет делают противоречивые заявления относительно мотивации действий Штатов в Иране.

По версии Лаврова, США намеревались посеять раздор и дестабилизировать Ближний Восток, в частности, вбить клин между Ираном и странами Персидского залива.

Лавров связал американскую военную операцию в Иране с войной России в Украине, утверждая, что США и Израиль якобы намерены втянуть страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. Также он заявил, что многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены операциями США против стран, с которыми они ведут переговоры, и тем, как это связано с мирными переговорами в Украине.

Лавров обвинил Соединенные Штаты в проведении военных операций против Ирана и Венесуэлы несмотря на "успешные переговоры", приведя в пример войну между Израилем и Ираном в июне 2025 года, в которой Соединенные Штаты также нанесли удары по Ирану, операцию США против Венесуэлы 3 января и текущие американо-израильские операции против Ирана.

По словам Лаврова, "дух" американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года "улетучивается". При этом главный российский дипломат добавил, что "дух Анкориджа" не так важен, как якобы достигнутые во время саммита на Аляске "договоренности": Россия, подчеркнули аналитики, продолжает прибегать к этому абстрактному термину для обозначения якобы заключенного Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным тогда соглашения.

Лавров также добавил, что Кремль не заметил признаков того, что США ведут переговоры с Россией недобросовестно. Это "уточнение" аналитики трактовали как попытку послать определенный месседж российскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа.

Однако не все представители Кремля были такими "умеренными". Другие российские чиновники, в отличие от Лаврова, используют тему операции США против Ирана для жесткой критики Вашингтона, риторического противостояния России и Соединенных Штатов и дискредитации переговоров в Украине под руководством США.

В первых рядах таких "критиков" прогнозируемо оказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он прямо раскритиковал президента США за военную операцию во время переговоров с Ираном.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что действия Штатов в Иране вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине, но предупредил, что Россия может поставить под сомнение то, что США способны выступать "беспристрастным и честным" посредником.

Член думского комитета по обороне Думы Андрей Колесник призвал Кремль увеличить военную поддержку Ирана, поскольку Россия "не может допустить уничтожения" этого своего союзника.

Аналитики, комментируя приведенные заявления, напомнили, что Медведева российские власти используют для озвучивания более агрессивных тезисов, чем может позволить себе администрация президента РФ – и которые при этом отражают реальную позицию российских властей. Депутаты Госдумы также стали "рупорами" кремлевской риторики – прежде всего, для внутренней аудитории в РФ.

"Кремль уже давно пытается затянуть и остановить мирные переговоры в Украине, поскольку он не демонстрирует никакой заинтересованности в участии в любых переговорах, которые не соответствуют его первоначальным военным требованиям. Но ему приходится балансировать эту цель с избежанием санкций США или других мер, которые могли бы заставить РФ к содержательным переговорам. Кремлю также приходится балансировать свои двусторонние отношения с Соединенными Штатами и свои отношения со своими союзниками и партнерами, включая тех, кто является противниками Соединенных Штатов, таких как Иран", – отметили аналитики.

В ISW считают, что эскалация риторики Кремля против Соединенных Штатов после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля свидетельствует о том, что Москве, очевидно, все труднее балансировать между сохранением отношений с Соединенными Штатами и сохранением отношений со своими партнерами, поскольку операции против Ирана продолжаются.

"Россия также может использовать эту прямую критику Соединенных Штатов как партнера по переговорам, чтобы оправдать себя за будущий провал переговоров по войне в Украине", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW подтвердили, что украинские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении. Также аналитики оценили ситуацию на фронте в целом.

Также в ISW констатировали, что оккупанты начали чаще применять "Шахеды" для атак на передовой – и объяснили, на что делает ставку враг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!